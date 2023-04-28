عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة..تحرك مفاجئ في أسعار الذهب..مزايا التوقيت الصيفي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: سيناء خالية من الإرهاب أعداء الإنسانية بفضل قواتنا المسلحة والمواطنين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 41 عاما مرت على تحرير أرضنا الغالية سيناء، وتحولت من الرهاب إلى التنيمة، الأرض التي ارتوت بدماء شهدائنا على مدار التاريخ.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سيناء أصبحت خالية من أعداء الإنسانية، وبفضل قواتنا المسلحة، وأهالي سيناء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أرض سيناء.

 

 هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن خلال الأيام الراهنة حالة الطقس متذبذبة بشكل كبير ما بين الارتفاع والانخفاض فى ساعات الصباح أو المساء، ومتوقع خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس، بعد دخول كتل هوائية باردة، قادمة من شرق البحر المتوسط، مما يسبب انخفاض درجات الحرارة 8 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

أحد العائدين من السودان: كان لدينا ثقة كبيرة في الدولة المصرية
كشف برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، من خلال تقرير تم إذاعته، عددا من تصريحات المصريين العائدين من السودان.

وقالت إحدى العائدات، أن إجراءات العودة كانت سهلة، مؤكدة أن السفارة المصرية في السودان بذلت مجهودات كبيرة من أجل عودتنا، والجميع قادم بدوره على أكمل وجه، حتى تم عودتنا.

 

3 آلاف جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
أجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي  للأفراد والدول  التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وقفز سعر الذهب في مصر، بنحو 80 جنيهًا للجرام، في منتصف التعاملات اليوم، ووصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 2630 جنيهًا.

 

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك فائضا في الكهرباء، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة التي تنتج بالغاز الطبيعي والذي نحتاج إلي الإستفادة من تصديره.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الساعة الإضافية في التوقيت الصيفي تساعد على استغلال الإنارة الطبيعية.

 

هالة صدقي : تعدد الزواج حلال ولا يمكن إنكاره | فيديو
عقبت الفنانة هالة صدقي، على نجاح دورها "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: "الحمد لله على نجاح المسلسل بهذه الصورة الكبيرة".

وعن تعدد الزواج، قالت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "تعدد الزواج محلل من الناحية الشرعية، ولا يمكن أن ننكره، لكن هناك صعوبة كبيرة في العدل بين 4 زوجات".

 

مي عمر: اللي يتجوز على مراته لازم يبقى معرفها وتكون موافقة| فيديو
حلت الفنانة مي عمر٫ ضيفة على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

وقالت  الفنانة مي عمر٫ إن مسلسل علاقة مشروعة ناقش قضية العنف ضد المرأة٫ لافتة: "عندما قرأت الدور تخوفت منه ورفضته، ووجدته جديد عليا قولت لياسر دي هتتكره جدًا”.

 

عمرو يوسف: التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدا.. وحققنا إنجازا كبيرا
تحدث الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101، قائلا: “التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جداً.. وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بالشكل دا”.

وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “عندما نقوم بتقديم عمل درامي ونعرف أنه حدث بالفعل نكون مركزين على تقديمها بالصورة التي حدثت بها”، لافتا: “قعدت مع ضباط كتير وساعدوني كتير جدا واستفدت من وجودي معهم”.

 

الفنانة لبلبة: دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته
علقت الفنانة لبلبة، على مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101، قائله: “دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “المسلسل أحداث حقيقة وليس مجرد سيناريو مكتوب لذلك أنا فخورة بالمشاركة في العمل”، لافتة: “في مشهد بعد ما قدمته قعدت أبكي 3 ساعات”.

 

"ملامحنا تشبه جدودنا".. شباب مصر يتصدى لمحاولات "تزييف تاريخ الفراعنة" بطريقة مبتكرة
أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله، طريقة مبتكرة لجأ إليها شباب مصري، لمواجهة ما وصفوه بالتدليس"ومحاولات محو تاريخ مصر على حد قولهم، وآخرها فيلم "كليوباترا"، الذي تنتجه "نتفليكس"وتجسد فيها شخصية الملكة التي حكمت مصر، ممثلة سمراء البشرة رغم أن أصول الملكة يونانية.

الشباب المصري نشروا مجموعة من فيديوهات وصور تظهر التشابه بين ملامح ملوك الفراعنة والشخصيات المصرية التاريخية، مع ملامح شباب مصريين يعيشون في عصرنا الحاضر.

مصطفى بكري الأرصاد الإرهاب السفارة المصرية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

ترشيحاتنا

جثة غامضة بطريقة قتل بشعة تثير الجدل في العراق.. تفاصيل

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

ترامب: بايدن يشكل تهديدا على الديمقراطية

جزاء من ترك صلاة الجمعة 3 مرات

بعد موافقة الوزراء على تعديل القانون.. حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة نشطون في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

في ذكرى ميلاده.. نور الشريف صاحب الرصيد الأبرز بالدراما المصرية

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ