أخبار التوك شو..هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة..تحرك مفاجئ في أسعار الذهب..مزايا التوقيت الصيفي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: سيناء خالية من الإرهاب أعداء الإنسانية بفضل قواتنا المسلحة والمواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 41 عاما مرت على تحرير أرضنا الغالية سيناء، وتحولت من الرهاب إلى التنيمة، الأرض التي ارتوت بدماء شهدائنا على مدار التاريخ.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سيناء أصبحت خالية من أعداء الإنسانية، وبفضل قواتنا المسلحة، وأهالي سيناء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أرض سيناء.

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن خلال الأيام الراهنة حالة الطقس متذبذبة بشكل كبير ما بين الارتفاع والانخفاض فى ساعات الصباح أو المساء، ومتوقع خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس، بعد دخول كتل هوائية باردة، قادمة من شرق البحر المتوسط، مما يسبب انخفاض درجات الحرارة 8 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أحد العائدين من السودان: كان لدينا ثقة كبيرة في الدولة المصرية

كشف برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، من خلال تقرير تم إذاعته، عددا من تصريحات المصريين العائدين من السودان.

وقالت إحدى العائدات، أن إجراءات العودة كانت سهلة، مؤكدة أن السفارة المصرية في السودان بذلت مجهودات كبيرة من أجل عودتنا، والجميع قادم بدوره على أكمل وجه، حتى تم عودتنا.

3 آلاف جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وقفز سعر الذهب في مصر، بنحو 80 جنيهًا للجرام، في منتصف التعاملات اليوم، ووصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 2630 جنيهًا.

خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك فائضا في الكهرباء، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة التي تنتج بالغاز الطبيعي والذي نحتاج إلي الإستفادة من تصديره.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الساعة الإضافية في التوقيت الصيفي تساعد على استغلال الإنارة الطبيعية.

هالة صدقي : تعدد الزواج حلال ولا يمكن إنكاره | فيديو

عقبت الفنانة هالة صدقي، على نجاح دورها "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: "الحمد لله على نجاح المسلسل بهذه الصورة الكبيرة".

وعن تعدد الزواج، قالت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "تعدد الزواج محلل من الناحية الشرعية، ولا يمكن أن ننكره، لكن هناك صعوبة كبيرة في العدل بين 4 زوجات".

مي عمر: اللي يتجوز على مراته لازم يبقى معرفها وتكون موافقة| فيديو

حلت الفنانة مي عمر٫ ضيفة على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي”٫ المُذاع عبر فضائية “دي أم سي”،.

وقالت الفنانة مي عمر٫ إن مسلسل علاقة مشروعة ناقش قضية العنف ضد المرأة٫ لافتة: "عندما قرأت الدور تخوفت منه ورفضته، ووجدته جديد عليا قولت لياسر دي هتتكره جدًا”.

عمرو يوسف: التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدا.. وحققنا إنجازا كبيرا

تحدث الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101، قائلا: “التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جداً.. وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بالشكل دا”.

وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “عندما نقوم بتقديم عمل درامي ونعرف أنه حدث بالفعل نكون مركزين على تقديمها بالصورة التي حدثت بها”، لافتا: “قعدت مع ضباط كتير وساعدوني كتير جدا واستفدت من وجودي معهم”.

الفنانة لبلبة: دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته

علقت الفنانة لبلبة، على مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101، قائله: “دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “المسلسل أحداث حقيقة وليس مجرد سيناريو مكتوب لذلك أنا فخورة بالمشاركة في العمل”، لافتة: “في مشهد بعد ما قدمته قعدت أبكي 3 ساعات”.

"ملامحنا تشبه جدودنا".. شباب مصر يتصدى لمحاولات "تزييف تاريخ الفراعنة" بطريقة مبتكرة

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله، طريقة مبتكرة لجأ إليها شباب مصري، لمواجهة ما وصفوه بالتدليس"ومحاولات محو تاريخ مصر على حد قولهم، وآخرها فيلم "كليوباترا"، الذي تنتجه "نتفليكس"وتجسد فيها شخصية الملكة التي حكمت مصر، ممثلة سمراء البشرة رغم أن أصول الملكة يونانية.

الشباب المصري نشروا مجموعة من فيديوهات وصور تظهر التشابه بين ملامح ملوك الفراعنة والشخصيات المصرية التاريخية، مع ملامح شباب مصريين يعيشون في عصرنا الحاضر.