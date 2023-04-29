أخبار التوك شو..الزراعة تزف بشرى سارة بشأن سعر توريد القمح.. شعبة الذهب: الاسعار سترتفع أكثر.. المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

توجيهات السيسي| الزراعة تزف بشرى سارة بشأن سعر توريد القمح

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، آخر تطورات موسم حصاد القمح، مؤكدا أن موسم الحصاد لهذا العام انطلق وسط توقعات بتحقيق حصاد غير مسبوق.



رافعين الأعلام المصرية| لقطات للحظة عودة المصريين من السودان .. فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " لحظات وصول طائرة مصرية على متنها مصريين قادمين من السودان.



حرية الاعتقاد مساحة متروكة.. المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موقف الإسلام من المرتد قائلًا:«لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما أن قال النبي: «من بدل دينه فاقتلوه»، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" كان من بينهم "التارك لدينه المفارق للجماعة».



شوقي علام: رأي المفتي في عقوبة الإعدام ضمان شرعي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام في مصر قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر.



هيسمعوني دلوقتي .. رسالة عاجلة وعلنية من الرئيس لهذه الفئة | فيديو

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على يوتيوب فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من الأسواق.



تنظيم للأسعار.. بشرى سارة من الرئيس السيسي لـ المواطنين| فيديو

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على اليوتيوب فيديو يرصد قيام الرئيس السيسي بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من الأسواق.



شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر جرام عيار 21

قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الأزمة السودانية تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، موضحا: كان هناك استيراد للذهب من خلال السياحة السودانية وبيع الأشقاء لبعض المشغولات الذهبية في ظل عدم توفير البنوك للعملات الأجنبية على مدار آخر عام ونصف الخاصة بعمليات الاستيراد.



أم تقتل ابنها وتأكل رأسه في الشرقية.. بكري منفعلا: «أكيد مجنونة»

علق الإعلامي مصطفى بكري على جريمة اليوم التى شهدتها قرية السعديين التابعة للوحدة المحلية بأبو شلبي دائرة مركز شرطة فاقوس في الشرقية.



شعبة الذهب تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار.. فيديو

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك 3 أسباب ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب في مصر، وهي تتمثل في “العرض والطلب، سعر صرف الدولار، وارتباط أسعار الذهب بالبورصة العالمية”.



الجامعة العربية : لا يمكن تقديم إغاثات إنسانية للسودان بسبب العمليات العسكرية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مصلحة السودان يجب أن تكون لها الكلمة العليا، سواء من هم على المكون العسكري أو ممثلي المكون المدني.



اليوم العالمي للصحافة| محمود فوزى يكشف سر انطلاق جلسات الحوار الوطنى 3 مايو

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للحوار الوطنى، إن الجلسات ستنطلق فى 3 مايو القادم.

