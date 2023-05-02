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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي: فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم.. تفاصيل

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية  NASAC عن فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم ( TWAS ) المقدمة في مجالات العلوم الطبيعية وهي:

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1-   منح ما بعد الدكتوراه TWAS -SN Bose Ph بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية SN Bose.

2- منح ما بعد الدكتوراه TWAS -NCP  بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء NCP.

3- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -ICCBS بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ICCBS

4- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -CSIR بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والصناعي CSIR

لمزيد من التفاصيل عن معايير وإجراءات التقدم للمنح يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي 
 

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