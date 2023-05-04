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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي: الدولة تبتغي من الحوار الوطنى صالح مصر.. موسى: ملف المحبوسين احتياطيا يجب أن يغلق.. مفاجأة صادمة حول قاتلة ابنها بالشرقية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة، نرصد ابزرها فى التقرير التالى: 

السيسي: الدولة تبتغي من الحوار الوطنى صالح مصر ورسم ملامح الجمهورية الجديدة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أن أحلام وآمال الشعب المصري تفرض على الجميع الاصطفاف للعمل والاجتماع على كلمة سواء.
 

الرئيس السيسي: دعوت للحوار الوطني ليقيني الراسخ بقدرات الدولة على التقدم
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن دعوته إلى عقد الحوار الوطني تأتي من يقينه الراسخ بأن الدولة تمتلك من القدرات؛ ما يمكنها من إيجاد مسارات التقدم.

عمرو موسي: لابد من الاهتمام بالطبقة الوسطي وفتح الباب أمامها .. فيديو
قال عمرو موسي، إن الطبقة المتوسطة هي رمانة الميزان في المجتمع ويجب أن نعطيها اهتماماً كبير لتحقق استقرارها وان نفتح لها باب الإنجاز وباب قيادة المجتمع.
 

السيسي: مصر دولة ديمقراطية تضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر دولة ديمقراطية وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق.
 

عمرو موسى: ملف المحبوسين احتياطيا يجب أن يغلق نهائيا
قام الحضور بـ مؤتمر الحوار الوطني، بالتصفيق لـ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين، عندما طالب بـ غلق ملف المحبوسين احتياطيًا نهائيًا".
 

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى تلقى 130 ألف مقترح وطلب مشاركة
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أنه تم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية فى تشكيل لجان الحوار الوطني. 
 

ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس بديلا لمؤسسات الدولة الدستورية
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجميع يشارك في الحوار، وكل القضايا مطروحة بتوازن، مضيفا أنه لا خط احمر في الحوار الوطني وهذا الحوار متوجه لصياغة البدائل، ولا خط أحمر سوا الدستور.
 

الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. شعار الحوار الوطني وكلمة الرئيس السيسي
نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، من مقر الانعقاد مع  كل من الإعلامية نانسي نور، والإعلامي شادي شاش. 
 

خالد عبد العزيز: مشاكل الأسرة والزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية
‏قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ان ما رأوه خلال جلسات المناقشة عن قضايا الأسرة و الزيادة السكانية أن هناك مقترحات كثيرة جدا وأيضا مشاكل تثار من الخطابات التي أرسلت لإدارة الحوار العدد كان كبيرا وكانت الموضوعات مختلفة جدا وكلها تمس الأسرة المصرية وقطاع كبير من الشعب المصري.
 

الرئيس: تنوع الرؤى والأطروحات يعزز كفاءة مخرجات الحوار الوطني
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أن التنوع فى الرؤى والأطروحات يعزز كفاءة المخرجات  الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تعاظم التحديات عزز من إرادته  لإجراء الحوار الوطني.
 

لو يأجوج ومأجوج مش هيعملوا..محامى يفجر مفآجات بشأن قاتلة أبنها فى الشرقية
كشف سمير صالح، المحامي بالنقض تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة في محافظة الشرقية، وتحديدا في مركز فاقوس، حيث أقدمت سيدة تدعى هناء على إنهاء حياة ابنها سعد بطريقة مأساوية.
 

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