للمرة الـ13.. الأهلي يهزم بيراميدز بهدف ويتوج بلقب السوبر المصري

فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري .

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الأحمر نجح فى إبعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في إفشال إحدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي أرسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة أرسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز .

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وليد الكرتي الي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهلي في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز الي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الاهلي.

وسدد أحمد توفيق لاعب بيراميدز كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي وارتدت ويبعدها محمد عبدالمنعم الي ضربة ركنية في الدقيقة 16.

ونجح حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 17 في إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة قادها رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز .

الشناوي ينقذ الأهلي أمام بيراميدز

تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لقذيفة صاروخية أطلقها إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لتمر إلى ضربة ركنية في الدقيقة 18.

وحصل في الدقيقة 20 محمد الشناوي حارس الأهلي على ضربة حرة بعد تدخل محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقوة أدت الي سقوطه على الأرض.

وسدد وليد الكرتي نجم نادي بيراميدز فى الدقيقة 25 كرة قوية أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي الي ضربة ركنية.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرماه وأبعد تسديدة على معلول الي ضربة ركنية في الدقيقة 33.

أرسل مصطفي فتحي لاعب بيراميدز كرة طولية فى الدقيقة 37 فشل فخرى لاكاي في الوصول اليها وامسكها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وراوغ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمنى ومرر الي حمدى فتحى وسدد الكرة عالية بعيدا عن مرمى بيراميدز فى الدقيقة 40.

وأشهر محمود البنا حكم اللقاء في الدقيقة 42 بطاقة صفراء ضد محمد شريف مهاجم الأهلي لرفعه قدمه فى وجه وليد الكرتي نجم بيراميدز.

وأمسك محمد الشناوي حارس الأهلي كرة خطيرة من امام محمد حمدى نجم بيراميدز فى الوقت بدل الضائع.

الشوط الثاني بين الأهلي وبيراميدز



شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب بيراميدز وكاد مصطفى فتحي يشكل خطورة على دفاعات الأهلي.

وأبعد أحمد الشناوي حارس بيراميدز كرة خطيرة سددها محمود متولى مدافع الأهلي إلي ضربة ركنية.

وأرسل على معلول فى الدقيقة 50 كرة ماكرة داخل منطقة جزاء فريق بيراميدز تمر الي جوار المرمى .

وأهدر أحمد قندوسي لاعب الأهلي فرصة هدف محقق فى الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة سحرية من احمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء ليبعدها وليد الكرتي إلى ضربة ركنية.

واضطر البرتغالى باتشيكو إلى نزول توريه بدلا من إبراهيم عادل نجم بيراميدز بعدما اشتكي من الإصابة.

وأبعد أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي كرة خطيرة فى الدقيق 69 وبعدها خرج ونزل بديلا منه حسين الشحات كما خرج محمد هاني ونزل بدلا منه خالد عبدالفتاح لتأمين دفاعات المارد الأحمر أمام بيراميدز.

أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 70 بعد تصديه لكرة محمد الشيبي نجم بيراميدز .

ودفع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أمام بيراميدز باللاعب مجدى أفشة بدلا من محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا .

وفشل فى الدقيقة 80 بيرسي تاو فى السيطرة على كرة أرسلها محمود متولى داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز يمسكها أحمد الشناوي حارس المرمى.

ودفع باتشيكو فى الدقيقة 81 باللاعب فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز بدلا من فخري لاكاي أمام الأهلي.

وتصدى أحمد الشناوي حارس بيراميدز لتسديدة قوية من حمدى فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 84.

وأبعد محمود متولى مدافع الأهلي كرة خطيرة من أمام مهاجم بيراميدز فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 85.

وسدد كهربا فى الوقت بدل الضائع كرة قوية تصطدم بأقدام على جبر مدافع بيراميدز لتخرج الي ضربة ركنية.

وقت إضافي أول بين الأهلي وبيراميدز

دفع باتشيكو مدرب بيراميدز باللاعب إسلام عيسي بدلا من مصطفى فتحي و كريم حافظ بدلا من محمد حمدى.

وحدث احتكاك بين فخر الدين يوسف مهاجم بيراميدز مع حمدى فتحي نجم الأهلي فى الدقائق الأولي من الوقت الإضافي الأول.

واحتسب محمود البنا حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح كهربا اثر عرقلته من احمد سامي مدافع بيراميدز بعد العودة الي تقنية الفيديو المعروفة ب var وسط اعتراضات لاعبي الفريق السماوي .

وشهد اللقاء احتكاك بين محمد الشيبي لاعب بيراميدز مع حمدى فتحي نجم الأهلي بعد احتساب حكم اللقاء ركلة الجزاء.

وسدد على معلول ربة الجزاء فى مرمي بسراميد واحرز الهدف الاول للنادي الأهلي.

وحدثت خناقة بين لاعب بالنادي الأهلي وبيراميدز عقب تسجيل المارد الاحمر الهدف الاول لعدم اخراج لاعب بيراميدز الكرة لعدم اصابة محمد عبدالمنعم مدافع الاهلي.

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على انذار بعد الخناقة مع لاعب الاهلي.

وقت اضافي ثان

دفع باتشيكو مدرب بيراميدز بالمهاجم دودي الجباس بدلا من أحمد سامي فيما دفع كولر مدرب الأهلي باللاعب اليو ديانج بدلا من حمدى فتحي .

وأهدر كهربا هدفا محققا للنادي الأهلي بعدما سدد كرة قوية تمر الي جوار مرمي حارس بيراميدز.

وأنقذ على جبر فريق بيراميدز من هدف ثان كاد كهربا يسجله بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الي ضربة ركنية.

واشهر حكم اللقاء انذارين لطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وأنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي مرماه من هدف التعادل بعدما تصدى الي كرة خطيرة سددها دودي الجباس مهاجم بيراميدز.