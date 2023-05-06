عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!
علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز التي انتهت للتو لصالح النادي الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول من ضربة جزاء.


حسام موافي عن انتشار ظاهرة الطلاق : أمر غير مألوف فى المجتمع
علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على انتشار ظاهرة الطلاق في مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر تزايد في المجتمع بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

 

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس السبت سوف يشهد وجود تساقط للأمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

جمال عبدالحميد يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل وأسرارًا جديدة عن ريا وسكينة
كشف المخرج الكبير جمال عبد الحميد عددا من الأسرار التي تذاع لأول مرة، عن مسلسل ريا وسكينة.


الصحة العالمية تعلن مفاجأة عاجلة عن فيروس كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.


مصر تطبق تقنية الـ VAR لمراقبة امتحانات الثانوية العامة القادمة.. تفاصيل
عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن تطبيق مصر لتقنية الـ “ var” لمراقبة أمتحانات الثانوية العامة بمصر ومنع تكرار وقائع الغش، فأصبحت امتحانات الثانوية العامة مراقبة بتقنية الـ" var"حسب  ما اعلنه وزير التربية والتعليم في مصر.


الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تحظى باهتمام كبير من الدولة لخدمة البيئة وتحسين الشوارع، إلى جانب تعظيم دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي للدولة.


700جنيه ..التموين توضح أسباب تحرك أسعار الذهب
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.


الحوار الوطني| موعد أولى جلسات المحور السياسي.. فيديو
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مشهد حضاري غير مسبوق.

 

توك شو القضايا اعتزال عبلة كامل الإعلامي عمرو أديب الاهلي وبيراميدز الثانوية العامة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور حسام موافي التربية والتعليم الأرصاد امتحانات الثانوية العامة القادمة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية جمال عبد الحميد تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

ترشيحاتنا

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ