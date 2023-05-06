عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز التي انتهت للتو لصالح النادي الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول من ضربة جزاء.



حسام موافي عن انتشار ظاهرة الطلاق : أمر غير مألوف فى المجتمع

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على انتشار ظاهرة الطلاق في مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر تزايد في المجتمع بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن طقس السبت سوف يشهد وجود تساقط للأمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

جمال عبدالحميد يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل وأسرارًا جديدة عن ريا وسكينة

كشف المخرج الكبير جمال عبد الحميد عددا من الأسرار التي تذاع لأول مرة، عن مسلسل ريا وسكينة.



الصحة العالمية تعلن مفاجأة عاجلة عن فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.



مصر تطبق تقنية الـ VAR لمراقبة امتحانات الثانوية العامة القادمة.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن تطبيق مصر لتقنية الـ “ var” لمراقبة أمتحانات الثانوية العامة بمصر ومنع تكرار وقائع الغش، فأصبحت امتحانات الثانوية العامة مراقبة بتقنية الـ" var"حسب ما اعلنه وزير التربية والتعليم في مصر.



الزراعة: مبادرة "100 مليون شجرة" تحظى باهتمام كبير من الدولة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تحظى باهتمام كبير من الدولة لخدمة البيئة وتحسين الشوارع، إلى جانب تعظيم دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي للدولة.



700جنيه ..التموين توضح أسباب تحرك أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.



الحوار الوطني| موعد أولى جلسات المحور السياسي.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مشهد حضاري غير مسبوق.