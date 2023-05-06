نشرة المرأة والصحة : التحدث في الهاتف يهدد حياتك.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش.. نجوى كرم بـ فستان من الطحالب على غلاف ألبوم كاريزما

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أنواع السرطانات الذي يتسبب في وفاة عشرات الآلاف حول العالم كل عام، لذا يجب معرفة أعراضه وأبرز أسبابه للوقاية منه.

تقوية الذاكرة وتحسين المزاج.. عالج أنيميا نقص الحديد قبل الامتحانات

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أنيميا نقص الحديد تتربع على قائمة المشاكل الصحية التى تعوق تنمية المجتمع، السبب الرئيسى فى شكوتى التعب والضعف العام.

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

حررت زوجة المطرب حسن شاكوش محضرًا، وذلك بعد أن طردها من منزل الزوجية منذ أيام، وقام بالإستيلاء على المنقولات الزوجية، ومنذ زواج حسن شاكوش بها وإطلالتها هي محط انظار متابعينهم.

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

تصدرت الفنانة مي فاروق مؤشر البحث جوجل بعد حفل روائع الموجي ليلة أمس، لتألقها بأدائها المميز في أغنية أم كلثوم إسأل روحك.

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

لا يمر اليوم دون ان نتحدث في الهاتف بالساعات، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون، بأن التحدث في الهاتف قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، مما قد يتسبب في مشاكل بضغط الدم وأمراض القلب.

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

نشرت الفنانة والمذيعة أميرة فراج، زوجة الفنان أحمد فهمي، صورًا لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

عادت الفنانة بوسي للظهور مرة أخرى، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشاشة، بشكل جديد، وفق ما نشرته ابنتها مي نور الشريف عبر إنستجرام.

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل



ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استعدادات النجوم لإحياء السهرة التكريمية الخاصة للموسيقار الراحل محمد الموجي امس، بإطلالة ساحرة وجذابة، وقد قامت بمشاركة متابعيها مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي.

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

ظهرت النجمة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة محتلفة وغريبة على غلاف ألبومها الجديد "كاريزما"، والتي قامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

عوامل ساعدت على نجاح إطلالة شيرين عبد الوهاب بحفل روائع الموجي

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار خلال ظهورها على المسرح في حفل "روائع الموجي"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وداعا للانتفاخات والغازات.. مشروبات مذهلة من مطبخك تعمل على تنظيف القولون

تتسبب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي في مشاكل القولون و الجهاز الهضمي والذي من أبرزها القولون العصبي، وإنتفاخات البطن والمعدة، وهو ما يتسبب في الشعور بالالم الذي يؤثر على حياتك بالسلب.

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

ظهرت النجمة انغام على المسرح في الرياض في حفل "روائع الموجي" التكريمي ، وقد اطلت بفساتين رائعة وجذابة للغاية.