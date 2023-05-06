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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي فاروق تكشف تفاصيل مشاركتها بحفل روائع الموجي

صدى البلد

علقت المطربة مي فاروق، على تصدرها تريند تويتر خلال الساعات الماضية بعد تألقها في حفل روائع الموجي.

وقالت مي فاروق خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: “جزيل شكري وامتناني لجمهوري الغالي في كل مكان ولردود الأفعال الواسعة لحفل روائع الموجي بالمملكة العربية السعودية.. ولا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر كل القائمين على هذا الاحتفال الجليل المُشرَّف


حيث قدمت مي فاروق خلال الحفل، واحدة من روائع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي والتي تعاون خلالها مع “الست” و”كوكب الشرق” أم كلثوم، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.
 

الإعلامي عمرو أديب الراحل محمد الموجي حفل روائع الموجي روائع الموجي الموسيقار الكبير المملكة العربية السعودية

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