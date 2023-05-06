الوسوسة فقط.. أحد علماء الأزهر يحسم الأمر: مستحيل الجن يلبس الإنسان

أكد إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك عادات ثقافية مغلوطة تجاه التعامل مع ملف الجن والسحر والشعوذة.



وقال إبراهيم رضا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أشخاص يدعون قدرتهم على إخراج الجن من أي إنسان ".



وأضاف إبراهيم رضا :" الشيطان لا يملك إلا الوسوسة فقط، ولا صحة لقدرة الجن على الدخول داخل جسد أي إنسان".



وتابع إبراهيم رضا:" عندما كنت إمام مسجد كان يسألني الكثيرين على كيفية إخراج الجن من الجسد، ولا يحدثني أحد عن الصلاة او الصوم ".



وتابع إبراهيم رضا :" من يدعي أنه يقوم بإخراج الجن يستخدمها كوسيلة لتحقيقالكسب المادي"، مضيفا:" مستحيل يلبس جن إنسان ".