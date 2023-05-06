دائم الشتائم.. نائب رئيس المصري: إقالة حسام حسن انتصار للأخلاق والقيم

أكد رجب عبد القادر، نائب نادي رئيس المصري، أن النادي أكبر من أي حد وهو كيان عظيم وكبير وجدير بالاحترام وهو من صنع النجوم لاعبين ومدربين، والمصري خط أحمر أمام الجميع ومينفعش يبقى في تجاوز في حق النادي أو رموزه".

وأوضح رجب عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن إدارة النادي لم تتدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن طوال الفترة الماضية رغم سوء النتائج، كما أن اللاعبين والإداريين اشتكوا للإدارة من طريقة تعامل حسام حسن معهم.

وتابع: "انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام وإبراهيم حسن وفيه لاعبين تعرضوا للسباب والشتائم ومش قادرين يكملوا، وهناك لاعبين في النادي طلبوا فسخ التعاقد بسبب حسام حسن"، مؤكدا أن حسام حسن سب مجلس الإدارة أمام اللاعبين والإداريين بألفاظ يعاقب عليها القانون.