أخبار الفن.. روبرت دي نيرو يعلن قدوم مولود جديد.. ولغز قضية وفاء مكي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

الابن السابع.. روبرت دي نيرو يعلن قدوم مولود جديد

أكد روبرت دي نيرو في حوار مع برنامج ET كندا، أنه رزق بمولود مؤخرا.

وحينما سؤل عن كونه أبا لـ6 أطفال، رد قائلًا: "في الواقع أنا أب لـ7 أطفال لقد رزقت بمولود مؤخرًا".

الشهود ضدها ومفيش دليل براءة.. لغز قضية وفاء مكي

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد إعادة فت قضية وفاء مكي التي اتهمت فيها بتعذيب الخادمة وحكم عليها بالسجن 10 سنوات ، ثم عادت لفتح ملف القضية مجددا و تدعي براءتها.

تفاصيل حفل عمرو دياب في أرينا الكويت 18 مايو الجاري

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر مايو الجارى على مسرح آرينا كويت، والذى يتسع لأكثر من 5 الآلاف شخص.

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

حرص الفنان عمرو يوسف على الاحتفال بعيد ميلاده صديقه الفنان محمد ممدوح الـ42، عن طريق طرح فيديو نادر له مع تايسون، أثناء التدريب على أحد المشاهد





بعد التراجع في شهادتها.. القصة الكاملة لأزمة ميار الببلاوي ووفاء مكي

أثارت أزمة الفنانة ميار الببلاوي ووفاء مكى جدلا واسعا خلال الساعات الماضية وتصدرت الأزمة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراجع الفنانة ميار الببلاوى عن شهادتها فى قضة الخادمتين ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة

