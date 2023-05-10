مجموعة فاجنر الروسية تحشد قواتها في مدينة باخموت.. تفاصيل

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة تم سحبهم إلى مدينة باخموت من مناطق أخرى كانوا يقومون فيها بمهام قتالية.

وأضافت أنه تم استبدالهم بقوات نظامية من الجيش الروسي في تلك المناطق.

وقالت ماليار، في “تلجرام” إنه نظرًا لأن الوضع حول باخموت أصبح أكثر تقلبًا، لم يفقد الجيش الأوكراني أي مواقع في المنطقة خلال اليوم الماضي.

نشر المدونون العسكريون الروس تقارير مماثلة، لكنهم اشتكوا من قلة التنسيق بين مقاتلي فاجنر والقوات الروسية.

كما تم بث هذه الشكاوى نفسها من قبل رئيس مجموعة المرتزقة، يفجيني بريجوزين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بريجوزين إن كتيبة روسية تخلت عن مواقعها جنوب باخموت، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف مقاتليه.