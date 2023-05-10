عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة فاجنر الروسية تحشد قواتها في مدينة باخموت.. تفاصيل

فاجنر
فاجنر

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة تم سحبهم إلى مدينة باخموت من مناطق أخرى كانوا يقومون فيها بمهام قتالية.

وأضافت أنه تم استبدالهم بقوات نظامية من الجيش الروسي في تلك المناطق.

وقالت ماليار، في “تلجرام” إنه نظرًا لأن الوضع حول باخموت أصبح أكثر تقلبًا، لم يفقد الجيش الأوكراني أي مواقع في المنطقة خلال اليوم الماضي.

روسيا تسلّم دبلوماسيًا بولنديًا مذكرة احتجاج لهذا السبب

جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

نشر المدونون العسكريون الروس تقارير مماثلة، لكنهم اشتكوا من قلة التنسيق بين مقاتلي فاجنر والقوات الروسية.

كما تم بث هذه الشكاوى نفسها من قبل رئيس مجموعة المرتزقة، يفجيني بريجوزين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال بريجوزين إن كتيبة روسية تخلت عن مواقعها جنوب باخموت، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف مقاتليه.

فاجنر مجموعة فاجنر وزير الدفاع الأوكراني باخموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

موضوعات متعلقة

فشل روسي .. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

موقف محرج .. الرئيس الأمريكي تائه بعد خطاب هدد به العالم |فيديو

روسيا تسلّم دبلوماسيًا بولنديًا مذكرة احتجاج لهذا السبب

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو

جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن الهجوم على كنيس يهودي بـ جربة

طلب عاجل من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين وإسرائيل

ترشيحاتنا

معرفش سمية الخشاب.. حسام موافي ينفعل على الهواء لهذا السبب

والدة آية ضحية زوجها تروي تفاصيل صادمة عن وفاة ابنتها |فيديو

5 خطوات|التعليم العالي تكشف إجراءات قبول الطلاب من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

باكستان.. استدعاء الجيش لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لاعتقال خان

220 جنيهاً لا أكثر.. قيمة الفحوصات الطبية لمبادرة المقبلين على الزواج وأهميتها|تفاصيل

عام على رحيل خليفة بن زايد.. مسيرة حافلة بالعطاء وتقدم الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجنات سهلة.. طريقة عمل ميني بيتزا بالجبنة

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: رماني في الشارع ومابيدفعش نفقة

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ