عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان ترفع رصيدها في تسجيل طلبات براءات الإختراع

جامعة أسوان
جامعة أسوان

أجرى فريق مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان تسجيل طلبات براءة جديدة بمكتب البراءات المصري ليصل عددها إلى 57 طلب براءة اختراع ونموذج منفعة. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان ، وبإشراف الدكتور محمد عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على تايكو أسوان. 

 

صحة أسوان: توقيع الكشف على 2553 مواطنا خلال قافلتين طبيتين

تعليم أسوان: حصول 8 مدارس على شهادة الاعتماد والجودة

براءة اختراع 

أشار الدكتور حسين حمدان محمد سعيد، مساعد مدير مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان إلى أن الجامعة تشهد انطلاقة جديدة نحو تنفيذ خطتها التنفيذية للملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أنه في ختام مشروع التايكو الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان لزامًا على فريق عمل التايكو مضاعفة مجهوداته لزيادة عدد طلبات براءة الاختراع ونماذج المنفعة التي تسجلها الجامعة وذلك مساهمة في رفع تصنيفها المحلي والدولي.

وفى ضوء ما تبذلة جامعة أسوان من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين  وخاصة بالمناطق الاكثر إحتياجاً إلتقي الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بوفد جمعية التطوير والتنمية  أحدي منظمات المجتمع المدني ، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسوان. 

إحدى مستشفيات أسوان تستقبل سيدة إسبانية فى حالة ولادة

تعليم أسوان: 27 ألف و334 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

أنشطة جامعية

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال اللقاء على أهمية تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب  تلك المشروعات، والعمل علي تذليل الصعوبات التى تواجههم ، كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلى جامعة أسوان لقري نصر النوبة ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القري من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة .

فيما أشار الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان خلال اللقاء مدي أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين ، وذلك  من خلال عمل نموذج ناجح من خلال انشاء الصوبا الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة أسوان. 

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى الى أهيمة الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على  توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء  الثرورة الحيوانية والداجنة. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

قرار عاجل في الأهلي ضد المدير الفني لقطاع الناشئين

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

صحة أسوان: توقيع الكشف على 2553 مواطنا خلال قافلتين طبيتين

ترشيحاتنا

بـ14 دعاء بين الأذان والإقامة.. تفتح لك أبواب الفرج وتقضى حاجتك

طهران تستدعي السفير العراقي .. ما السبب؟

إعلان عاجل من المعارضة التركية بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

في غياب مصطفى محمد .. نانت يتعادل سلبيًا مع تولوز في الدوري الفرنسي

احترس .. علامات تكشف الفرق بين الكبدة الفاسدة والجيدة

انتخابات الرئاسة.. المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو على أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 استخدامات غير متوقعة لـ قشر الموز.. تعرف عليها

احترس .. علامات تكشف الفرق بين الكبدة الفاسدة والجيدة

بطل فيلم الافتتاح.. جوني ديب يعود متوجا على سجادة مهرجان كان الحمراء

الخليج كلمه السر | نجم الاهلي يرفض عروضا محلية ويعلن الرحيل عن النادي

فيديو

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

بالماء الساخن.. أم بلا قلب تنتهك حرمة جسد ابنتها صاحبة الـ 6سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ