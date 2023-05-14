جامعة أسوان ترفع رصيدها في تسجيل طلبات براءات الإختراع

أجرى فريق مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان تسجيل طلبات براءة جديدة بمكتب البراءات المصري ليصل عددها إلى 57 طلب براءة اختراع ونموذج منفعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان ، وبإشراف الدكتور محمد عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على تايكو أسوان.

براءة اختراع

أشار الدكتور حسين حمدان محمد سعيد، مساعد مدير مكتب الملكية الفكرية بجامعة أسوان إلى أن الجامعة تشهد انطلاقة جديدة نحو تنفيذ خطتها التنفيذية للملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أنه في ختام مشروع التايكو الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان لزامًا على فريق عمل التايكو مضاعفة مجهوداته لزيادة عدد طلبات براءة الاختراع ونماذج المنفعة التي تسجلها الجامعة وذلك مساهمة في رفع تصنيفها المحلي والدولي.

وفى ضوء ما تبذلة جامعة أسوان من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين وخاصة بالمناطق الاكثر إحتياجاً إلتقي الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بوفد جمعية التطوير والتنمية أحدي منظمات المجتمع المدني ، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسوان.

أنشطة جامعية

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال اللقاء على أهمية تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب تلك المشروعات، والعمل علي تذليل الصعوبات التى تواجههم ، كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلى جامعة أسوان لقري نصر النوبة ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القري من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة .

فيما أشار الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان خلال اللقاء مدي أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين ، وذلك من خلال عمل نموذج ناجح من خلال انشاء الصوبا الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة أسوان.

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى الى أهيمة الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء الثرورة الحيوانية والداجنة.