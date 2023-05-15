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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 15-5-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت للاسبوع الثاني علي التوالي .


ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 15 مايو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 40000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 39800جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 39500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 39400جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  39500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 39500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 39300جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 39300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 39500جنيه للطن الواحد.


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 39000جنيه للطن الواحد.

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الحديد يتخطى الـ40 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم 4-5-2023

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حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1960جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1925جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1870 جنيه للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1870جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1873جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1978 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1990 جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1810 جنيها للطن.

 

أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

الحديد اسعار الحديد أسعار الأسمنت مواد البناء اليوم الأثنين

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