عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف لمتابعة انتظام منظومة العمل كونه أحد المشروعات الاقتصادية الهامة للمحافظة. 

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، والمهندس إبراهيم مرعى مدير إدارة المشروع.

وتفقد محافظ المنوفية مبنى ورش ميكانيكا السيارات ووحدة التدخل السريع للتعامل الفورى مع موجة الأمطار في فصل الشتاء وكذا وحدة أعمال الدهانات. 

ووجه المحافظ مدير المشروع بصرف (2) زى صيفى وشتوى للأطقم الفنية دعماً لهم، كما استمع لشرح تفصيلى من مدير المشروع عن آلية العمل بمختلف الأقسام واستفسر عن عدد العمالة والنظام المالى  للشركة وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء وتطوير الأداء.

محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة

مبادرة الـ100 مليون.. وصول 7 آلاف شجرة من وزارة البيئة إلى محافظة المنوفية


ووجه المحافظ مدير المشروع بالتوسع في إبرام عقود الصيانة من خلال التواصل مع المحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتنمية موارده الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة، مشدداً على مديريات الخدمات والوحدات المحلية بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للسيارات والمعدات داخل الشركة.


فيما تفقد محافظ المنوفية المبنى الإداري الجديد والجاري إنشاؤه ، وأشار مدير المشروع إلى أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من المبنى وإنشاء مكتب خدمة عملاء للتواصل المباشر وتقديم الخدمات المتنوعة بشكل حضارى ، لافتاً أن شركة صيانة الآليات حققت أرباحاً مقارنة بالأعوام الماضية ، تأتي تلك الزيارة في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية والمفاجئة على كافة المشروعات لدفع عجلة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على كافة المعوقات والعمل على حلها.


واستكمل محافظ المنوفية جولته بمركز ومدينة أشمون لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري شما وشنشور لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللازم.

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية محافظة المنوفية المشروعات الاقتصادية الخدمات المقدمة للمواطن إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو

الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في باخموت.. تفاصيل

السلطات الفرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية لحاكم مصرف لبنان

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ