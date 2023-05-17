السوشيال ميديا.. أحمد حسن يصدم جمهور الأهلي بسبب غياب الشناوي.. وتامر حسني يشوق الجمهور لفيلم تاج بالبوستر الرسمي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد حسن يصدم جمهور الأهلي بسبب غياب الشناوي عقب إصابته

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مدة غياب حارس مرمي نادي الأهلي محمد الشناوي عقب أصابته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر في الأهلي .. نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت غيابه لمدة ٢٠ يوما”.



الزمالك يتفاوض مع لاعبه التونسي لتجديد عقده.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن بدء التفاوض من قبل نادي الزمالك مع اللاعب حمزة المثلوثي لتجديد عقده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: “الزمالك يبدأ التفاوض مع التونسي حمزة المثلوثي لتجديد عقده”.

تامر حسني يشوق الجمهور لفيلم تاج بالبوستر الرسمي

شوق الفنان تامر حسني، متابعيه لصدور فيلمه الجديد والذي يحمل اسم “تاج”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني ، صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلق كاتبًا: “نهاركم جميل باذن الله الصورة الرسمية التشويقية الثانية لفيلم تاج”.

نجيب ساويرس لـ الزعيم: أشكرك عن كل ضحكة ضحكناها بالنيابة عن جيلي

هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: “كل سنة وانت طيب يا جميل … بالنيابة عن جيلى أشكرك عن كل ضحكة ضحكناها وكل لحظة سعادة اديتهالنا .. أشكرك على مدرسة المشاغبين والواد سيد الشغال والارهاب والكباب وطيور الظلام ربنا يبعدهم عنك وعنا.. عيد ميلاد سعيد يا زعيم وربنا يديك الصحة وبس ويبعد عنك ولاد الحرام”.