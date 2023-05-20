بالطاقة الجديدة .. الصين تتفوق على اليابان لتصبح المصدر الأول للسيارات بالعالم| فيديو

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن إعلان الصين بانها أصبحت المصدر الأول للسيارات في العالم ، وذلك بعد تفوق صادرتها على اليابان في الربع الأول من عام 2023.

صدرت الصين 1.17 مليون سيارة في أول 3 أشهر من 2023 بزيادة بنسبة 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

تعزز الصين صادرتها من خلال الطلب على السيارات الكهربائية ومبيعاتها إلى روسيا، أصبحت الصين تتفوق على ألمانيا، لتصبح ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم.

سبب أرتفاع مبيعات السيارات الصينية

كشفت تقارير في العام الماضي أن ابتعاد الصين عن الوقود الأحفوري في صناعة السيارات ساعدها في ارتفاع مبيعاتها.

وطبقا ل " بي بي سي": فقد ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة من الصين في الربع الأول من العام الجاري، والتي تشمل السيارات الكهربائية بأكثر من 90 في المئة مقارنة بالعام السابق.



وأختتم التقرير ، أنه منذ أندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا زادت السيارات الصينية إلى روسيا بعدما غادر منافسون أساسيون لها البلاد إثر فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو.