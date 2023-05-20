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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز بنود إعلان جدة فى مؤتمرالقمة العربية

القمة العربية في
القمة العربية في جدة

أذاعت  فضائية العربية تقريرا عن أبرز البنود التي تضمنتها إعلان جدة، يعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة " إعلان جدة".

تضمن البيان بنودا عدة لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي منها "مركزية القضية الفلسطينية" والتأكيد على تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة ودعم المبادرة العربية لحل الدولتين.


وتابع التقرير، أن القضايا التي يناقشها إعلان جدة هي "الملف السوادني" حيث أكد إعلان جدة على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتؤكد ضرورة الحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن من الإقليميين.

 

وفيما يخص "الشأن السوري"، فقد أكد إعلان جدة ضرورة تكثيف الجهود، لمساعدة سوريا على الخروج من ازمتها وإنهاء معاناة الشعب السوري.


وفيما يخص "الشأن اللبناني"، فقد حث إعلان جدة السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.


وفيما يخص “الملف اليمني”، أكد الإعلان ضرورة الالتزام بوحدة اليمن وسيادته ودعم كل ما يضمن أمن وأستقرار اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الأممية والأقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة، وقد شدد إعلان جدة على وقف التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

 

 

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