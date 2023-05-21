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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بضربة قوية .. الجيش الروسي يقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الشرقية ألكسندر جوردييف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أحبطت محاولة للواء من الجيش الأوكراني بتزويد الذخائر للجنود في منطقة دونيتسك الجنوبية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال جوردييف إن وحدات من المجموعة القتالية الروسية الشرقية أحبطت محاولة العدو لتزويد الذخائر وتناوب الأفراد على مواقع الخطوط الأمامية للواء الهجوم 79 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من نوفوميكايلوكا في دونيتسك، لافتا إلى أنه تم تدمير ثلاث شاحنات معادية وقوة بشرية بنيران المدفعية.

وأضاف جوردييف، أن القوات الروسية أحبطت أيضا تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من قرية فوديانوي، مشيرا إلى أن أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع من تيولبان قضت على مركز انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في فيليكايا نوفوسيلكا.

كما أكد تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر الأوكرانية Msta-B بالقرب من نوفوكراينكا وبورلاتسكوي، وإسقاط طائرتين بدون طيار من طراز Valkyrie بواسطة أنظمة الدفاع الجوي Osa-AKM و STrela-10.‏

و‏في اتجاه زابوروجيا، قال جوردييف إنه تم تدمير قذيفة هاون أوكرانية وسيارة لجميع التضاريس بالقرب من نوفودانيلوفكا، وقذيفة هاون بالقرب من دوروزنايانكا، وسيارات مع مسلحين بالقرب من مالينوفكا وشيرباكي، ومستودع ذخيرة بالقرب من بولتافكا، والقوى العاملة للعدو في قرية كامينسكوي. 

وتابع: "أصاب صاروخ كروز لانتست مدفع هاوتزر للعدو بالقرب من ستيبنوجوركا، كما تم إسقاط أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية طائرتين بدون طيار وطائرة كاميكازي بدون طيار".‏

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