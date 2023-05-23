أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. التوقيت الأنسب لتوطين التصنيع المحلي للدواء؟

أخبار مصر.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لبحث إجراءات دعم صناعة الدواء وتحفيزها، وقال رئيس الوزراء هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق يوما بعد يوم بعد الافراجات المتتالية عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي وجميع الجهات المعنية ، ورغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض إلا أنها مازالت أسعارها مرتبطة بأسعار الأعلاف .

استعدادا لعيد الأضحى.. الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين بضرورة النظر فى رفع الدعم عن رغيف الخبز، موضحًا أن رفع الدعم عن رغيف الخبز وإعادة تسعيره هو أكبر خطوة للتحرر من موروثات عفا عليها الزمن ويستفيد منها الفاسدون أكثر من الفقراء والمحتاجين.

انطلاق مؤتمر العمل العربي بالقاهرة بحضور وزاري وعمالي رفيع المستوى من 21دولة

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن الرئيس السيسي، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من الابتدائي إلى الجامعة | تفاصيل

دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، فى مختلف المراحل التعليمية من الابتدائي إلي الجامعة، تبحث عنه الكثير من الاسر الفقيرة والارامل والمطلقات .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قرار حكومي باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي أكتوبر – أسوان منفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الإثنين، رقم (1773) لسنة 2023 ،قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي

القباج تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة بفعاليات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية

نظمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حفل استقبال للسادة الضيوف والوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر…

لإبراز قضايا التغيرات المناخية.. الري تستعد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة الاستعداد لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 29 أكتوبر القادم إلى 2 نوفمبر تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، فى إطار الجهود المبذولة لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية لها، في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

أمين المجلس الأعلى للآثار: إعلان اكتشاف أثري كبير في سقارة.. السبت

صرح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار، بأنه بحلول الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو، سيتم إعلان اكتشاف أثري كبير بسقارة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصطفي وزيري: الإنتهاء من جميع أعمال المتحف المصري الكبير فى نوفمبر المقبل

صرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للآثار، أنه بحلول شهر نوفمبر المقبل سيتم الإنتهاء من جميع أعمال المتحف المصري الكبير، وسيكون جاهزاً للإفتتاح.

ياسمين فؤاد : خطة مصرية بـ 246 مليار دولار للتخفيف والتكيّف المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة " تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة " التى تعقد على هامش انعقاد الدورة الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر، في شرم الشيخ في الفترة من ٢٢-٢٦ مايو ٢٠٢٣.

متحف مطار القاهرة يحتفل بالذكرى الثانية لافتتاحه بـ رحلة الخلود

يحتفل متحف مطار القاهرة الدولي مبني الركاب 3 بمرور عامين على افتتاح المتحف ، بمجموعة من الفعاليات الثقافية التى تروج لتاريخ الحضارة المصرية القديمة.