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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

رائحة العرق الكريهة
رائحة العرق الكريهة

تتغير رائحة الجسم خلال فصل الصيف لدى الجميع وتصبح أكثر سوءا ولكن يمكن التغلب عليها بالنظافة الشخصية واستخدام بعض العطور ومزيلات العرق

ولكن يعاني بعض الأشخاص من بقاء رائحة الجسم الكريهة في الصيف قوية وثابتة مهما كانت جودة مزيلات العرق التى استخدموها وفى هذه الحالة يمكن أت تكون رائحة الجسم الكريهة مؤشر للإصابة بالأمراض

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ووفقا لما جاء فى موقع stylecraze فإن هناك مجموعة متنوعة من الأمراض التي يمكن أن تسبب رائحة الجسم الكريهة 

التوتر والقلق
قد يلعب التوتر والقلق دورًا في التسبب في زيادة التعرق ، مما قد يؤدي إلى زيادة قوة رائحة الجسم الكريهة في حين أن فرط التعرق (التعرق المفرط) قد لا يسبب مضاعفات صحية ، إلا أنه قد يسبب ضائقة اجتماعية للشخص ويؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس.

 

السكري
يتميز مرض السكري بعدم كفاية إفراز الأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الأسيتون في الجسم، وقد ينتج عن ذلك رائحة حلوة من الفم 

السكري
السكري


أمراض معدية
قد ينتج عن سلالات معينة من الميكروبات تغير فى رائحة الجسم حيث تصبح قوية ومميزة للجسم والتهابات الجهاز التنفسي والجهاز التنفسي العلوي والتهاب المهبل الجرثومي  قد تسبب رائحة قوية في البراز أو التنفس أو الإفرازات المهبلية 


سرطان
قد يظهر السرطان أو الأورام تغيرًا في بعض الأنشطة الأيضية ، مما قد يؤدي إلى إفراز مركبات متطايرة وقد تؤدي هذه المركبات المتطايرة ، مثل مشتقات الألكان والبنزين ، إلى رائحة قوية ومميزة للجسم 

التغيرات الهرمونية
قد تتسبب التقلبات الهرمونية التي تتعرض لها النساء خلال فترة البلوغ ، والدورة الشهرية ، والحمل ، وانقطاع الطمث في تغيرات كبيرة في رائحة الجسم وارتبطت التغيرات في الهرمونات مثل الكورتيزول والبروجسترون والإستروجين ومستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء برائحة الجسم المختلفة.

الاضطرابات العصبية 
الاضطرابات العصبية مثل تكهف النخاع الأول والأدوية المضادة للقىء قد تسبب التعرق المفرط ورائحة الجسم والأمراض الطبية المختلفة روائح مميزة مختلفة ويمكن أن تساعدك زيارة أخصائي طبي في فهم السبب وراء رائحة جسمك والحصول على العلاج المناسب.

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