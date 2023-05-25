حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعلن تأييده لكليتشدار أوغلو في الانتخابات التركية

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي "حزب اليسار الأخضر الكردي"، اليوم الخميس، عن دعمه للمرشح الرئاسي وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة بـ الانتخابات التركية.

وقال حزب اليسار الأخضر الكردي: "لن نتراجع عن قرارنا السياسي بدعم مرشح المعارضة في جولة الإعادة لـ انتخابات الرئاسة في تركيا".

وفي وقت سابق، كان قد أعلن رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، تأيده لكليتشدار في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وخلال المؤتمر قال حزب الظفر التركي: "قررنا دعم المرشح كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة في الانتخابات التركية.

ودعي أوزداغ مناصريه قائلا: "إذا كنتم تريدون إعادة 13 مليون نازح إلى بلادهم عليكم التصويت لكليتشدار أوغلو"، لافتا إلى أن هناك اقتراح من قبل حزب الظفر بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في غضون عام مع ضرورة احترام حقوق الإنسان.