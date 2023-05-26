أخبار مصر على مدار 24 ساعة| افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.. سحب الجنسية المصرية من أسر وأشخاص

أخبار مصر.. افتتح الرئيس السيسي، الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة

يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة.

قرار جمهوري بالسماح لـ دبلوماسي مصري بالزواج من مغربية

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرارين جمهوريين جديدان للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحكومة تسحب الجنسية المصرية من أسر وأشخاص لاكتسابها بالغش

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عددا من القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن سحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص وشملت الآتي..

ما تضيعوش وقت تاني.. السيسي يطلق حقبة جديدة من الاستثمارات في مصر| فيديو

تمنح مصر الفرصة لـ المستثمرين المصريين والأجانب، كما تمهد الطريق لـ الاستثمارات من خلال تقصير المسافات، هذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في كل افتتاح لمشروع من مشروعات الجمهورية الجديدة.

2.2 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ 422 ألف عامل في 3969 منشأة

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، برئاسة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن إجمالي ما أنفقه الصندوق لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. استعدادات مكثفة وتيسيرات للصرف لمنع التزاحم

ينتظر أصحاب المعاشات، موعد صرف معاش شهر يونيو 2023، حيث يبدأ الصرف صباح يوم الخميس الموافق 1 يونيو من جميع منافذ الصرف متضمنا الزيادة الجديدة الاخيرة المقدرة بـ15%، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن.

بعد افتتاح السيسي مجمع لإنتاجه.. ما هو الكوارتز وما أهم 5 صناعات تعتمد عليه؟

افتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس 25 مايو، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز التابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة في العين السخنة.

عربات نوم ومكيفة .. تعرف على مواعيد قطارات مطروح القاهرة الصيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس إعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023، فى إطار إستعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الحكومة بتخصيص أراض لإقامة مدارس ومجمع نيابات ومحطات صرف

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم عدد من قرارات رئيس مجلس الوزراء حيث نشرت قرار رقم 1391 لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (196 فدانًا و٢٢ قيراطا و14.06 سهم) كائنة ناحية الكيلو (۹) على طريق الإسكندرية / مطروح

بالإنفوجراف.. الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الانفوجرافات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس يصلي قداس عيد الصعود في النمسا

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، قداس عيد الصعود المجيد في كنيسة العذراء المنتصرة بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

وزير الصحة: تفعيل 31 وحدة قسطرة طوارئ تعمل على مدار الـ 24 ساعة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللجنة العلمية لمبادرة جلطات القلب الحادة "كل ثانية حياة"، والتي تستهدف تقديم الرعاية لمرضى الحالات الحرجة

طنطا 1.. إنتاج أول سلالة مصرية من الدواجن واستنباط 14 |إيه الحكاية؟

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجميع قطاعاتها المختلفة على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، وذلك من خلال استنباط وإنتاج أصناف جديدة تتميز بالانتاجية العالية واستخدام أعلاف أقل.

المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الثالث للحوار

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

بشرى سارة.. انطلاق معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة خلال ساعات

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه السبت بعد غد في المتحف الزراعي بالدقي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

قبل ساعات من انطلاقه .. الزراعة تكشف آخر استعدادات معرض الزهور |صور

يواصل العارضون والمشاركون في معرض زهور الربيع الانتهاء من تجهيز منتجاتهم استعدادًا لافتتاح المعرض بعد غد السبت في المتحف الزراعي بالدقي.

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 مايو إلى الثلاثاء 30 مايو 2023.

بدءا من السبت.. إيقاف اشتراكات بعض الطلبة على الخط الثالث للمترو| تفاصيل

قالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إنه فقا لتعليمات الهيئة القومية للأنفاق، سيتم إيقاف اشتراكات لبعض الطلبة في خط المترو الأخضر الثالث بدءا من يوم السبت 27/5/2023.