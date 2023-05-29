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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمداء عين شمس يكشفون نسبة الحضور في الامتحانات النهائية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية علوم جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بدأت  وسط إجراءات احترازية مشددة بداية من دخول الجامعة حتى الخروج .

 

وأضاف عميد كلية العلوم، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم للغاية ونسبة الغياب لا تزيد عن 1% بالمائة فقط وهذه نسبة ضئيلة للغاية.

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اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية آثار عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية تسير بشكل هادي للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه يتابع الامتحانات ويتفقدها يوميا، ونسبة الحضور بالامتحانات، مشيرا إلى أن نسبة الحضور تتخطي 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% .

وأكد عميد كلية الزراعة  أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن منوها انه يتابع  سير عمل الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بشكل دوري ومستمر .

جامعة عين شمس علوم جامعة عين شمس الفرق النهائية طلاب الفرق النهائية

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