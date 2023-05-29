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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة.. ننشر تفاصيل تدشين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

ننشر تفاصيل افتتاح مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد بحضور وزير التعليم
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

 

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل طبيبا تبرع بـ1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعي
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الطبيب وحيد رمضان الذى تبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه لشراء جهاز أشعة وأدوات للعمليات لوحدة الحوادث بالمستشفى الجامعي، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور هشام بشرى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشرى.

 

وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة
افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد؛ مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة؛ وذلك فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. أعرف المواعيد والتفاصيل
أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على انتظام أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

 

لأول مرة .. جامعة الزقازيق تدشن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المكفوفين
أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تدشين تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية ، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية وإعداد وإشراف مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بدعم من مؤسسة عطاء الخيرية.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد |اضغط هنا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد.. تم تفعيله منذ قليل لإتاحة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

 

وزير التعليم يتفقد المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد
 

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ ووفد الوزارة، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

 

اخبار التعليم الأخبار التعليمية

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