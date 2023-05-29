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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: العاصمة الإدارية بتدخل مليارات لمصر.. حقيقة معاقبة أحمد سعد لظهوره بالبدلة الشفافة.. بشرى سارة من وزارة الزراعة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


رواتب وامتيازات العاملين في شركة العاصمة الإدارية..فيديو
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يتأخر العمل في العاصمة الإدارية باستثناء بعض المستلزمات المستوردة من الخارج


خالد يوسف يرد على الانتقادات الموجهة إلى سره الباتع
وصف المخرج خالد يوسف الانتقادات التي وجهت  لمسلسل " سره الباتع   بالتربص الممنهج   قائلاً : " راضي جداً عن  العمل بنسبة 99% لان الانتقادات التي قيلت اشبه بأن أحداً رأى رواية  وشاهد غلطة مطبعية على غلافها  فترك الرواية وتم  التركيز على  الخطأ المطبعي ".


ملكة المشاعر| عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو
وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاجلة لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا :" شيرين ملكة المشاعر بتغني دلوقتي في جدة.. عاوز ندي كل الدعم لشيرين".


رئيس حزب العدل: تعديلات قانون ضريبة الدمغة يزيد أعباء المستثمر الأجنبي في مصر
أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة تزيد من أعباء المستثمر الأجنبي في مصر وتؤدي إلى خروج المستثمر إلى دول أخرى بسبب العبء، قائلا: "ليست وظيفة القطاع الخاصة تنمية موارد الدولة".


مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن نائب رئيس اتحاد المنتجين يوضح
قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن صناعة عالمية ومتطورة بشكل كبير، كما أن الدواجن تمثل نسبة 70% من البروتين الحيواني.


صبري عبدالمنعم: كل أصدقائي توفوا ومش هبطل تمثيل غير لما أموت.. فيديو
حل الفنان صبري عبدالمنعم، ضيفا على الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".


اللحمة بـ 225 جنيها.. وزارة الزراعة تزف بشرى للمواطنين|تفاصيل
قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، منوها بأن سعر اللحوم هناك وصل إلى 225 جنيها.


من يمتلك العاصمة الإدارية الجديدة ؟ خالد عباس يجيب
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل إنشاء العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بتأسيس شركة للعاصمة لإدارة المدينة بالكامل؛ والهدف منها أن تكون نموذجا لكل المدن الجديدة.


مينفعش نكرم حد رغما عنه.. مدير مهرجان القاهرة: عبلة كامل رافضة الظهور الإعلامي.. فيديو
علق أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، على مطالب تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن دورة المهرجان المقبلة.


كانوا بيقولوا فنكوش.. أحمد موسى: العاصمة الإدارية بتدخل مليارات لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصمة الإدارية طفرة بكل المقاييس، قائلا:" العاصمة بتدخل مليارات لمصر وكانوا بيقولوا فنكوش ومقرات الحكومة بتدفع إيجارات".


وسعت منه| نقابة الموسيقيين توضح حقيقة معاقبة أحمد سعد لظهوره بالبدلة الشفافة
كشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافة، خلال حفل له، بالمملكة العربية السعودية.
 

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