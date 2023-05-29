على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

مباراة الأهلى والوداد.. يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى حسم نهائي أفريقيا تكتيكيا باتخاذ عدد من القرارات المفاجئة على عكس المتوقع.

ويستقبل الأهلى ضيفه الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه عقب الفوز على الترجي بنتيجة 3-0 ذهابا و1-0 إيابا.

فيما أقصى الوداد المغربي نظيره صنداونز من دور نصف النهائي بتعادلهما سلبيًا ذهابًا و2-2 إيابًا.

موعد مباراة الأهلى والوداد

وفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلى والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

يذكر أن هذه المواجهة تعد الثانية للفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق والتقى الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا 2022، والذي حسمه الفريق المغربي لصالحه بهدفي زهير المترجي.

قرار مفاجئ من كولر

وفقا للتقارير الواردة من النادي الأهلي، فإن كولر قرر عدم اصطحاب جميع اللاعبين إلى المغرب في مباراة الإياب وسيكتفي فقط بالعناصر التي سيعتمد عليها، حيث لن يضم في بعثة الأهلي سوى اللاعبين الذين سيكون لهم دور في المباراة ولن يضم القائمة كاملة.

وأرجع كولر قراره بأنه لا يريد أن يخرج اللاعبين عن تركيزهم بوجود جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية من أجل التركيز أكثر على المباراة.

وكان نهائي نسخة الموسم الماضي شهدت اصطحاب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وقتها لجميع اللاعبين آملا في التتويج والاحتفال باللقب برفقة زملاءهم، وهو ما لم يحدث بعد فوز الوداد باللقب.

مباراة الأهلى اليوم

في سياق منفصل، يلتقي الأهلى مع سيراميكا كلبوباترا فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، لمواصلة احكام قبضته على قمة الدورى، وتوسيع الفارق بينه وبين بيراميدز أقرب منافسيه لسبع نقاط.