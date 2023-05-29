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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 21.. إزالة فورية لأدوار مخالفة بعقار وسور على أرض زراعية بالمنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الجوله

أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمركزي سمالوط وبني مزار ، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية ، جاء لك بحضور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار.

 

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وخلال الجولة تم ضبط حالة بناء مخالف لعقار مكون من 13 طابق بمركز سمالوط ، ووجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية للأدوار المخالفة وفقا للقرارات الصادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، كما تم ضبط حالة بناء سور مخالف على أرض زراعية على الطريق الدائري بمركز سمالوط ووجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية لها.

كما تابع نائب المحافظ خلال جولته أعمال استرداد 1565 فدانا، أملاك دولة بمركز بني مزار ، حيث كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد نائب محافظ المنيا، على أنه لن يسمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقري التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلي حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات من قبل المسئولين.

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