أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأثنين، بأشد العبارات الهجمات التي وقعت في شمال كوسوفو ضد قوات حلف الناتو، داعية إلى وقف فوري لكل أعمال العنف.

وقالت الخارجية الألمانية: "نحث كوسوفو وصربيا على الشروع في محادثات دون أي تأخير وندعم جهود ممثل الاتحاد الأوروبي".

كما أدان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، بشدة الهجمات، التي أسماها بغير المبررة، ضد قوات حفظ السلام شمالي كوسوفو.

وقال حلف الناتو: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تزيد من تأجيج التوترات والانخراط في الحوار".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة مع استمرار صربيا في إرسال قواتها باتجاه حدود كوسوفو للرد على الاستفزازات المحتملة.