مفاجأة سارة لـ الأهلي.. واستضافة كأس العالم.. وتوضيح عاجل بشأن عزل رئيس الزمالك.. أبرز تصريحات وزير الرياضة مع أحمد موسى

حل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من داخل المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية للرياضة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أشرف صبحي: قطاع الرياضة يناله التطوير بتوجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير ينال الرياضة بشكل غير تقليدي في الجمهورية الجديدة.



وزير الرياضة يفجر مفاجأة مدوية حول حقيقة بيع النادي الأهلي لمستثمرين.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة بيع النادي الأهلي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد صحة لما يتردد عن الرغبة في الضغط على الأهلي بيع النادي إلى مستثمرين".



وزير الرياضة: رئيس الزمالك أعلن ترك منصبه من تلقاء نفسه.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن من تلقاء نفسه ترك منصبه؛ تنفيذًا للحكم الصادر من القضاء بعزله، وتلقينا خطابًا من مجلس الزمالك بعزل رئيس النادي والإدارة أصبحت تضامنية بين مجلس الإدارة.

أنت زهقت من المكان؟.. أحمد موسى يواجه وزير الرياضة بسؤال صادم| فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قطاع الرياضة أحد القطاعات التي ينالها التطوير بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه مسؤول يخدم بلده لفترة زمنية وستنتهي، ويرغب في ترك خطة علمية للمستقبل.

لا أخشى الصوت العالي.. توضيح عاجل من وزير الرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، “لا أخشى الصوت العالي، وقراراتي أدرسها بهدوء، وبعد استشارات مع متخصصين”.



وزير الرياضة: من حق الزمالك اللجوء إلى الفيفا في هذه الحالة.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يحق لنادي الزمالك اللجوء للفيفا في الأمور الفنية، كما أن النادي لجأ إلى الفيفا أثناء تواجده به قبل أن يتولى منصب وزير الرياضة، والأمر مسموح للجوء إلى الفيفا في إطار الأمور الفنية.



وزير الرياضة: فيتوريا مدرب كبير.. ويمتلك رؤية مستقبلية للمنتخب.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابقة أعلنت رغبتها في دعم ومساندة التحكيم المصري، معلقا: «مجلس هاني أبوريدة قال اللي عايز حكام أجانب يدفع».



ندرس استضافة كأس العالم بعد 2030.. وزير الرياضة يفجر مفاجأة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير عاطفية تجاه كرة القدم ، قائلا «إذا اللاعب قدم ما عليه نصمت حتى لو خسر، أما المقصر لا نسامحه».



وزير الرياضة: كنت صاحب فكرة التعاقد مع حسن شحاتة واتحاد الكرة مستمر لـ 2024.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر في عهد كابتن حسن شحاتة كان قوامه الأساسي لاعبين محليين، مشيرا إلى أنه صاحب فكرة التعاقد مع كابتن حسن شحاته كمدير فني للمنتخب عندما كان عضوا بمجلس الجبلاية حينها.



وزير الرياضة: أسعار اللاعبين بمصر أعلى من قيمتهم.. ونصحت الجبلاية بالإبقاء على كيروش..فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تحدث عن المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم «كارلوس كيروش»، وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم ببقاء كيروش على رأس المنتخب، وخاصة بعد أداء منتخب مصر في البطولة العربية بقطر، وكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



وزير الرياضة: رواتب مكافأة المشروع القومي للموهبة تبدأ من 800 جنيه.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي مهتم بملف اكتشاف المواهب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا مشاريع في مصر واقتبستها بعض الدول بمسميات أخرى مثل المشروع القومي للموهبة".



وزير الرياضة يعلن مفاجأة سارة بشأن أعداد جماهير مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن شركات أمنية مدنية مدربة هي من تقوم بتأمين المباريات ودخول الملاعب.

خليك واثق..وزير الشباب يوجه رسالة هامة للشعب بشأن أبطال مصر الرياضيين.. فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للشعب المصري فيما يخص أبطال مصر الرياضيين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أقول للشعب المصري خليك واثق في قدرة أبطالك الرياضيين ولا تلتفت لمن يرغب تشويه الصورة".



وزير الرياضة يشكر أحمد موسى على الهواء لهذا السبب.. فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للإعلامي أحمد موسى على الهواء.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بشكرك على حلقة القطار السريع، وكرمت الشاب الذي تحدث مع البرنامج بانتماء قوي لوطنه".



أشرف صبحي: محمد إبراهيم كيشو وسمر حمزة رفضا التجنيس مقابل ملايين الدولارات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد بأكبر دعم، على الإطلاق، لأولمبياد باريس 2024 بمبلغ مليار و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أبطال مصر تم دعمهم في أولمبياد طوكيو بمبلغ 334 مليون جنيه؛ وحصدوا 6 ميداليات وترتيب مصر 54 من 206 دولة.