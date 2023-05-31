أخبار التوك شو.. متحدث التعليم: أسئلة الثانوية العامة واضحة ولا تهاون في اللجان.. ومفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلي في مباراة الوداد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

حورية فرغلي تتهم مديرة أعمالها السابقة بسرقة حساباتها على السوشيال ميديا.. شاهد

ردت الفنانة حورية فرغلي على شائعة خطبتها من الفنان نزار الفارس، قائلة: "حساباتي على السوشيال ميديا استولت عليها مديرة أعمالي ولا أستطيع أن أفك معها العقود حتى أحصل على صفحاتي والموضوع كأنه مساومة".



جلسة استثنائية للحوار الوطني غدا.. ما القصة؟

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن لجنة التعليم داخل المحور المجتمعي تناقش قضايا التعليم ومشاكله .



سر تراجع المبيعات.. أمين رابطة مصنعي السيارات يكشف التفاصيل

علق خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات، على تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، والذي أظهر تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضى، بنسبة 70% لتسجل 3 آلاف و842 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و917 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.



حسيت بالغيرة|إيمي طلعت زكريا ترد على استبدال والدها بأولاد حريم كريم.. فيديو

علقت الفنانة إيمي طلعت زكريا على خبر استبدال والدها بالفنان عمرو عبد الجليل في فيلم أولاد حريم كريم، أنها لا توجد بينها وبين الفنان عمرو عبد الجليل أي مشكلة، وكذلك الفنان مصطفى قمر، ولكن مشاعر غيرتها على والدها على كلمة "استبدال" أشعرتها أنه لا يوجد له بديل.



رئيس الوزراء الفلسطيني: أمريكا تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها في المنطقة .. فيديو

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك استدارة روسية للشرق الأوسط كما أن الصين لاعب رئيسي في هذه المنطقة، وهناك إعادة ترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبديل الأولويات في واشنطن، بحيث أن شمال آسيا مثل الصين ومناطقها أولوية أولى ثم دول الخليج والنفط العربي ومكوناته أولوية ثانية، بينما أوروبا لم تعد الأولوية بالنسبة لواشنطن ولكن رقم 3.



لجنة النقابات بالحوار الوطني: التعاونيات منظومة ضخمة وإعادتها للمشهد يفيد الاقتصاد

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن كل الأطراف التي شارك في جلسة التعاونيات أجمعت على طريق واحد لحل مشاكل التعاونيات وإعادتها للصدارة مرة أخرى، والكل كان محدد الهدف وكان ذو رأي واحد في طريقة الإصلاح.



متحدث التعليم: أسئلة الثانوية العامة واضحة ولا تهاون في اللجان.. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، تعقيبا على اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حاليا تتخذ مجموعة من الإجراءات والخطوات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.



الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أن حضور الجمهور لمباراة الأهلي والوداد ضرورة، مضيفا أن الجمهور المغربي كان يساند الاهلي خلال فعاليات البطولة العربية.



أول تعليق من المستشار عبدالمجيد محمود بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، إن اتقدم باسمي للدولة المصرية ووزارة الثقافة المصرية على تكريم بالفوز بجائزة الدولة التقديرية.



أردوغان في القاهرة قريبا| أحمد موسى يعلن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس تركيا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن آخر تطورات العلاقات المصرية التركية، مشيرا إلى أن هناك احتفاء إعلامي تركي بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

