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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان وسفراء دول القارة يشهدوا الإحتفال بيوم إفريقيا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

على الأنغام الفلكلورية والتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى تم تنظيمه للوفد الدبلوماسى رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة بمناسبة الإحتفال " بيوم أفريقيا " الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتى تم إنشاؤها فى 25 مايو عام 1963 ، وتعديل المسمى في عام 2002 إلى الإتحاد الأفريقى بهدف توحيد دول القارة السمراء من خلال إيمان صادق بقدرة القارة الأفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المستدامة ، وليكون نموذجاً قوياً فى العلاقات الوطيدة التى تربط بيننا داخل قارتنا السمراء.

وخلال فعاليات الحفل الذى حضره عميد السفراء الأفارقة سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابارنج ، وأيضاً الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والجامعية. 

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السفراء الأفارقة 

أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان يسعدها دائماً إحتضان الفعاليات المختلفة ، وخاصة التى تتم على مستوى قارتنا السمراء ، ولاسيما أن أسوان كانت وستظل الباب الملكى لمصر ، وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور.

وأشار أشرف عطية إلى أن ما يقوم به الإتحاد الأفريقى من جهود بناءة يساهم فى تعزيز أطر التعاون الدولى وتوطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية بين الدول الأعضاء ، وأيضاً الرعاية الإجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها من سبل الرعاية لتحسين مستوى المعيشة للشعوب الأفريقية. 

وقد تضمنت فعاليات الإحتفال بيوم إفريقيا مراسم تكريم الجزائرى السفير عبد الحميد بو زاهر رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى بجامعة الدول العربية بمناسبة إنتهاء مهمته الدبلوماسية بمصر ، هذا ويضم وفد السفراء الأفارقة 18 سفيراً من دول دول الكونغو وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية ، وبوروندى وغانا ، وتشاد والنيجر ومالى وتنزانيا ومالاوى وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا ، فضلاً عن رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية ، وأيضاً القائمين بأعمال سفارات ليبريا وكينيا والسنغال .

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جهود 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمركز بحوث الزلازل الإقليمى ، بحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الزلازل الأقليمى بأسوان ، والدكتور السيد عبد العظيم أستاذ ديناميكية الأرض بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ومدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى بأسوان ، والمهندس محمد عرابى خليل رئيس الإدارة المركزية للبحوث وتوشكى بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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