نشرة الفن.. الموت يفجع نجمة بوليوود عليا بهات واليوم حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الموت يفجع نجمة بوليوود عليا بهات واليوم حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين.

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

تصدر اسم النجمة الهندية عليا بهات تريند تويتر، بعد رسالتها الحزينة عبر السوشيال ميديا في وداع بطلها المقرب.

توفي جد نجمة بوليوود عليا بهات، زوجة رانبير كابور أمس، وكتبت له رسالة موجعة في وداعه، مرفقة بمقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده الـ 92.

أعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، وكشفت عن موعد الجنازة اليوم الجمعة.

يعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان Oppenheimer يوم 21 يوليو المقبل، الذي يوثق قصة حياة مخترع القنبلة الذرية جي روبرت أوبنهايمر.

يعود الممثل والمصارع دواين جونسون “ذا روك"، للمشاركة فيما تبقى من سلسلة أفلام السرعة والغضب “سلسلة Fast & Furious” رغم خلافاته السابقة مع فين ديزل بطل العمل.