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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الموت يفجع نجمة بوليوود عليا بهات واليوم حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الموت يفجع نجمة بوليوود عليا بهات واليوم حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين.

 

اليوم .. ميرنا نور الدين تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها. 

 

الحزن يسيطر على النجمة الهندية عليا بهات بعد وفاة بطلها المقرب

تصدر اسم النجمة الهندية عليا بهات تريند تويتر، بعد رسالتها الحزينة عبر السوشيال ميديا في وداع بطلها المقرب. 

توفي جد نجمة بوليوود عليا بهات، زوجة رانبير كابور أمس، وكتبت له رسالة موجعة في وداعه، مرفقة بمقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده الـ 92. 

 

صلاة الغائب اليوم.. وفاة والد المخرجة مريم أحمدي

أعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، وكشفت عن موعد الجنازة اليوم الجمعة. 

 

طرح فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان 21 يوليو

يعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان Oppenheimer يوم 21 يوليو المقبل، الذي يوثق قصة حياة مخترع القنبلة الذرية جي روبرت أوبنهايمر.

 

 

بعد خلافاته مع فان ديزل..دواين جونسون يعود للمشاركة في Fast & Furious

يعود الممثل والمصارع دواين جونسون “ذا روك"، للمشاركة فيما تبقى من سلسلة أفلام السرعة والغضب “سلسلة Fast & Furious” رغم خلافاته السابقة مع فين ديزل بطل العمل. 

 

عليا بهات Oppenheimer الفنانة ميرنا نور الدين السوشيال ميديا فين ديزل كريستوفر نولان

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