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رئيس التحرير
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تعليم

بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الثلاثاء.. اعرف الشروط

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ابتداءا من الثلاثاء 6 يونيو 2023 حتى الخميس 8 يونيو 2023  

شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023

  • قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.
  • العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.
  • سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.
  • الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.
  • ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار اصل خطاب الندب للزوجين.
  • رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.
  • عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.
  • ندب لأعمال امتحانات أخرى.
  • وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
  • وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .
  • الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.
  • خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.
  • الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند .
  • الحصول على إجازة بدون مرتب.
     

قبل انطلاقها بأيام.. 20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه ، لن يتم قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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