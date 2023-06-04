شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

قدمت مذيعة البلد إيمان عبد اللطيف ، تغطية جوية حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، إن المناطق الجنوبية للبلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مباشرة، وبالتالي تتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأقصر وأسوان ، خاصة المناطق الموجودة في جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى على تلك المناطق 45 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية درجات الحرارة الُمسجلة فيها حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار ، وذلك بسبب تأثر المناطق الشمالية بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.

