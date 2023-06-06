رئيس أيسلندا يلتقى لاعب التنس المصري أنور الكموني في منتدى روح الإنسانية

استقبل جودني يوهانسون رئيس دولة أيسلندا في مقر إقامته بالقصر بيساستاتير أنور الكمونى لاعب التنس المصرى ومؤسس حملة مانحى الأمل العالمية والذى تمت دعوته من خلال فعاليات منتدى روح الانسانية السادس لمدة 3 أيام منواصلة تحت عنوان " إنقاذ العالم من الكوارث "و كان من بين الحضور السيد / كلاود تورمز وزير الطاقة في دولة لوكسمبورغ و السيدة ليزا ريفكي - مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة والسيد مارتن فريك مدير المكتب العالمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا و مارك ميلتون مؤسس مؤسسة التعليم من أجل السلام.

و تم أختيار الكابتن أنور الكمونى لأنه الرياضى الوحيد فى العالم الذى عاد الى التصنيف العالمى بعد فشل في النخاع العظمى و يمثل أمل و قدوة لكل مرضى السرطان حول العالم وهو مؤسس حملة مانحى العالمية التى حققت نجاحات كبيرة من خلال الفعاليات التي اقامتها خلال الفترة الماضية لمرضى السرطان و القلب و ذوى الأحتياجات الخاصة و الأيتام في عدد من دول العالم وجذبت الحملة الأف من المتطوعين حول العالم لنشرها قيم نبيلة و هادفة و هى مساعدة الأخرين التى وصلت إلى ٢١ دولة حتى الآن.