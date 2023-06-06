عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس أيسلندا يلتقى لاعب التنس المصري أنور الكموني في منتدى روح الإنسانية

رئيس أيسلندا يلتقى
رئيس أيسلندا يلتقى لاعب التنس المصري أنور الكموني

استقبل جودني يوهانسون رئيس دولة  أيسلندا  في مقر إقامته بالقصر بيساستاتير أنور الكمونى  لاعب التنس المصرى ومؤسس حملة مانحى الأمل العالمية  والذى تمت دعوته  من خلال فعاليات منتدى روح الانسانية السادس  لمدة 3 أيام منواصلة  تحت عنوان " إنقاذ العالم من  الكوارث "و كان من بين الحضور السيد / كلاود تورمز وزير الطاقة في  دولة لوكسمبورغ و  السيدة ليزا ريفكي - مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة  والسيد مارتن فريك مدير المكتب العالمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا و مارك ميلتون  مؤسس مؤسسة التعليم من أجل السلام.

و تم أختيار الكابتن أنور الكمونى لأنه الرياضى الوحيد فى العالم الذى عاد الى  التصنيف العالمى بعد فشل في النخاع العظمى  و يمثل أمل و قدوة لكل مرضى السرطان حول العالم وهو  مؤسس حملة مانحى العالمية التى حققت نجاحات كبيرة من خلال الفعاليات التي اقامتها خلال الفترة الماضية  لمرضى السرطان و القلب و ذوى الأحتياجات الخاصة و الأيتام في عدد من دول العالم وجذبت الحملة الأف من المتطوعين  حول العالم لنشرها قيم نبيلة و هادفة و هى مساعدة الأخرين  التى وصلت إلى ٢١ دولة حتى الآن.

ايسلندا أنور الكموني جودني يوهانسون التنس حملة مانحى الأمل العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

جثتان على الطريق.. إعلان لبيع سيارة على فيس بوك ينتهى بجريمة قتل

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

15 يومًا.. إجراءات الحصول على طلب الترخيص بإنشاء المناطق الحرة وفقا للقانون

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض

عاصفة مدارية.. الكارثة تضرب بحر العرب

الاستمتاع بدور الضحية |رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة الأهلي

الإعدام لـ4 والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين في خلية المنيا الإرهابية

جريمة حرب وإبادة للبيئة.. تحرك عاجل من أوكرانيا بشان إنفجار سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهوها بالديناصورات.. صيد سمكة بأسنان بشرية غريبة في أمريكا| صور

سيارته اتعجنت.. فيديو يكشف مصيرا غير متوقع لسائق في حادثة ببريطانيا| شاهد

الهدوء الخادع| تفاصيل وموعد بدء العاصفة الرملية.. وستضرب هذه المحافظات

طليقي فى ضهري.. ظهور أسرى نادر لـ هيدي كرم واسما شريف منير

فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

تعرف على أسعار الذهب وصرف الدولار.. اليوم

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ