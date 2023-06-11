أخبار التعليم .. كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM...الليلة قمر تربيع ذو القعدة الأخير .. 18 يوما علي عيد الأضحى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حجازي ومرسي يتفقدان مشروعات طالبات التعليم الفنى بالحفل الختامي لبرنامج هى تقود

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة ، والذى تنظمه مؤسسة شباب القادة.

الليلة قمر تربيع ذو القعدة الأخير .. 18 يوما علي عيد الأضحى

يصل القمر الليلة إلي لحظة التربيع الأخير لشهر ذو القعدة لعام 1444هـ، مما يعني قرب نهاية الشهر وبدء العد التنازلي لإستقبال شهر ذو الحجة وعيد الاضحى ، حيث أن الليلة يكون القمر قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

ارفع رأسك وشاهده … عطارد يظهر مع الثريا في سماء مصر الليلة

أعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن أصغر كواكب المجموعة الشمسية «كوكب عطارد»، سيلتقي مع الحشد النجمي «الثريا» في سماء مصر، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

كانت بتذاكر على جردل |وزير التعليم يقرر إلحاق "منة الله" بمدرسة المتفوقين STEM

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا بالطالبة منة الله عماد الأول مكرر على محافظة كفر الشيخ بالمرحلة الإعدادية لتهنئتها بحصولها على المركز الأول ، موجها لها خالص الامنيات بالنجاح والتوفيق الدائم.

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. خبير يقدم روشتة اجتياز الاختبارات بتفوق

حالة من القلق والتوتر تسيطر على كثير من البيوت المصرية ونحن على أبواب امتحانات الثانوية العامة وطوال فترة أداء اختبارات هذه الشهادة الفارقة في مستقبل الطلاب على مستوى الجمهورية .

التعليم : 783025 طالبا يبدأون امتحانات الثانوية العامة 2023 الاثنين



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 يوم الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجاري.

ماتحولوش البيت لمعسكر|نصائح هامة للطلاب والأهالي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

قدمت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصائح وارشادات لطلاب الشهادة الثانوية العامة قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة 2023.

رضا حجازي: طوّرنا التعليم الفني.. وخريجو مدارسه مطلوبون بالخارج



أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طالبات برنامج "هى تقود هن" سفراءنا لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته على هامش حفل ختام برنامج "هي تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم : إن التحول الرقمي والثورة الصناعية سوف ينتج عنهما استحداث وظائف جديدة في المستقبل ، ومن ثم كان لا بد من تغيير وتطوير التعليم الفني لريادة الأعمال، موضحا أن التعليم قضية مجتمع وليست قضية وزارة التربية والتعليم وحدها.