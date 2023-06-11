تبادل أسرى بين كييف وموسكو .. 94 روس مقابل 95 أوكراني

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، أنه سيتم إعادة ما يقرب من 100 جندي من كل جانب.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 94 روسيا محتجزين في أوكرانيا أطلق سراحهم وسيتم نقلهم إلى مؤسسة طبية لفحصهم.

من جانبه، قال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن 95 من أفراد الجيش الأوكراني أعيدوا، بينهم بعض الجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

كتب بودولياك، في تغريدة علي “تويتر”: "أي عملية تفاوض مع الحكومة الروسية الحالية مستحيلة. لا توجد أسباب لإجراء مفاوضات بين مع روسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية على الإطلاق".

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، إن أي مفاوضات مع روسيا في الوقت الحالي، لا فائدة لها وستكون خطيرة على كل أوروبا.