خدمات طبية لـ 1818 مواطنا بقرية دير العذراء فى سمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الخدمات الطبية التى تقدم للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تلقى إقبالا من المواطنين من مختلف الفئات ، موجها ًباستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض المحافظ تقريرا ً لمديرية الصحة حول الخدمات العلاجية المجانية التى قدمتها القافلة الطبية بقرية دير العذراء بجبل الطير فى مركز سمالوط خلال يومى الأربعاء و الخميس الماضيين استفاد منها 1818 حالة من خلال 9 عيادات متنقلة فى التخصصات المختلفة، شملت 232 حالة جراحة، و 367 أطفال ، و 199 باطنة ، و 86 نساء ، و 108 أسنان، و 231 رمد ، و 272 جلدية ، و30 تنظيم أسرة ، و صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

إلى جانب إجراء تحليل لــ 195 حالة و حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية ، و 111 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و 14 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان ، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 114 من أهالى القرية.