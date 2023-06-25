عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

نجوم الأهلي
نجوم الأهلي

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التجديد للعديد من نجوم المارد الأحمر، بعد تألقهم في الآونة الأخيرة على المستوي المحلي والقاري.

وكللت خلال الفترة الأخيرة إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مجهوداتها بالحفاظ على قوام الشياطين الحمر الأساسي.

وتسعي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى اجراء المزيد من المفاوضات للتجديد لمهاجم المارد الأحمر محمد شريف، فضلا عن الإبقاء على السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

صدى البلد يستعرض كيف حافظ النادي الأهلي علي القوام الأساسي للفريق عبر تحديد عقود نجومه.

كأس أمم إفريقيا.. قناتان مجانيتان تنقلان مواجهة المنتخب الأولمبي والنيجر الليلة

الطريق للحفاظ على اللقب.. المنتخب الأولمبي يواجه النيجر بكأس أمم إفريقيا

حسين الشحات نجم الأهلي   

جدد النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث" .

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

ضربة البداية.. مواعيد مواجهات المنتخب الأولمبي كاملة في كأس أمم إفريقيا

ياسر إبراهيم مدافع الأهلي 
 

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

أزمات الأهلي في "فيفا"| نفد من غرامة "رمضونا".. خلع من أزمة كهربا.. ومصير أفشة معلق

بسبب نجله.. المادة 89 تهدد استمرار مرتضى منصور في نادي الزمالك

رامي ربيعة صخرة دفاع الأهلي 

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

القاضية ممكن وفرصة أطهر الطاهر.. هدايا استفاد منها الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مارسيل كولر مدرب الأهلي 

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تطورات رغبة إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصوصا بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا .
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يريد التجديد لمارسيل كولر لمدة موسمين وهذا هو القرار المثالي".

وأضاف ميدو: "لكي تقوم بمشروع ناجح عليك تأمين المدرب بالشكل الأمثل، خاصة أن كولر مدرب عادل وذكي في اختياراته وتقييم اللاعبين".

واختتم: "كولر أثبت بالأرقام أنه مدرب مميز مع الأهلي، لذلك بدأ الأهلي بالفعل في خطوات مفاوضات المدرب من أجل التجديد له".

بعد خطاب كاف.. 4 أندية مصرية تشارك بدوري الأبطال والكونفدرالية

“ميكيسوني” صداع في دماغ الأهلي| سيمبا يوافق على استعارته مقابل تحمل “الأحمر” راتبه

مفاوضات تجديد عقد مهاجم الأهلي 
 

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن موافقة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc : الأهلي اتفق مع محمد شريف علي تجديد عقدة لمدة 3 سنين والإعلان قريباً.

وتابعت :" في الحقيقة محمد شريف كان لديه عروض من مصر وخارج مصر، لكن حسم موقفه بالتجديد مع الأهلي وهيكون من الفئة الأولى داخل القلعة الحمراء.

الأهلى رامي ربيعه حسين الشحات مارسيل كولر محمد شريف محمود الخطيب ياسر ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

موضوعات متعلقة

وكيل حسين الشحات يكشف كواليس تجديد التعاقد مع الأهلي

ترشيحاتنا

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

بعد تثبت الفائدة.. أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 25-6-2023

قبل عيد الأضحي.. اشتري أرخص اللحوم من هنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

فيديو

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ