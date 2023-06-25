تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التجديد للعديد من نجوم المارد الأحمر، بعد تألقهم في الآونة الأخيرة على المستوي المحلي والقاري.

وكللت خلال الفترة الأخيرة إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مجهوداتها بالحفاظ على قوام الشياطين الحمر الأساسي.

وتسعي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى اجراء المزيد من المفاوضات للتجديد لمهاجم المارد الأحمر محمد شريف، فضلا عن الإبقاء على السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

صدى البلد يستعرض كيف حافظ النادي الأهلي علي القوام الأساسي للفريق عبر تحديد عقود نجومه.

حسين الشحات نجم الأهلي

جدد النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث" .

ياسر إبراهيم مدافع الأهلي



أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

رامي ربيعة صخرة دفاع الأهلي

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

مارسيل كولر مدرب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تطورات رغبة إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصوصا بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا .

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يريد التجديد لمارسيل كولر لمدة موسمين وهذا هو القرار المثالي".

وأضاف ميدو: "لكي تقوم بمشروع ناجح عليك تأمين المدرب بالشكل الأمثل، خاصة أن كولر مدرب عادل وذكي في اختياراته وتقييم اللاعبين".

واختتم: "كولر أثبت بالأرقام أنه مدرب مميز مع الأهلي، لذلك بدأ الأهلي بالفعل في خطوات مفاوضات المدرب من أجل التجديد له".

مفاوضات تجديد عقد مهاجم الأهلي



كشفت الإعلامية سهام صالح، عن موافقة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc : الأهلي اتفق مع محمد شريف علي تجديد عقدة لمدة 3 سنين والإعلان قريباً.

وتابعت :" في الحقيقة محمد شريف كان لديه عروض من مصر وخارج مصر، لكن حسم موقفه بالتجديد مع الأهلي وهيكون من الفئة الأولى داخل القلعة الحمراء.