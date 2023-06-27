محمد سلماوي: المثقفون أطلقوا شرارة 30 يونيه ونجاحها يعود للقوات المسلحة

قال الكاتب محمد سلماوي، إن ثورة ٣٠ يونيه، أنقذت البلاد من ظلام الإخوان، لافتا إلى أن الفضل لنجاح الثورة يعود إلى القوات المسلحة المصرية، التي استجابت لمطالب الشعب المصري حقنًا للدماء، وخشية أن يتفجر الوضع في فوضى لا نستطيع إيقافها بعد ذلك.

وأضاف سلماوي ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة كان منبرًا يتحدث خلاله الجميع، وتم تنظيم مظاهرة أمام دار الأوبرا، احتجاجًا على فصل الدكتورة إيناس عبد الدايم من الأوبرا آنذاك.



وأشار إلى أن اتحاد الكتاب وقتها نظم مسيرة من مقره إلى وزارة الثقافة، للانضمام بشكل جماعي للاعتصام، باسم اتحاد الكتاب، وكان معهم الشاعر الراحل سيد حجاب، والكاتب بهاء طاهر، والكاتبة فتحية العسال كانت تبيت في الوزارة.

وأوضح أن دور المثقفين دائمًا ما يكون سابقًا عن الحدث ويشعل النيران ويؤدي للحدث، وبدون دور المثقفين قد لا يقع الحدث، في كل الثورات، مؤكدا على أن المثقفين هم من أطلقوا شرارة الثورة.

ولفت إلى أنه نزل إلى الميدان مع أسرته ليشارك كل المصريين هتافاتهم ومطالبهم برحيل الجماعة من حكم البلاد، مؤكدا أن هتافاتهم كانت يسقط يسقط حكم المرشد.