تحذير عاجل من الصحة بسبب شراء وتناول اللحوم بهذه الطريقة

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أضرار تناول اللحوم بشراهة في أيام عيد الأضحى المبارك، وكيف حذرت وزارة الصحة من شراء اللحوم الفاسدة وكيفية التفرقة بين اللحوم الصالحة والفاسدة.

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كشف المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة عن كيفية معرفة اللحوم الصالحة من الفاسدة .

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه مع حلول عيد الأضحى يتضاعف الإقبال على شراء اللحوم الحمراء .

وأوضح القومي للتغذية أن اللحم الطازج ملمسه جاف ومتماسك وقوي، أما بالنسبة للحوم الفاسدة فملمسها طري ولزج وغير متماسك.

كما نصح القومي للتغذية، المواطنين بضرورة شراء اللحوم الطازجة والصالحة للاستخدام ذات اللون الوردي الفاتح والابتعاد عن اللحوم ذات اللون الداكن أو المائلة للون الازرق، والتي يتم تصنيفها لحوما فاسدة .

وشدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة الابتعاد نهائيا عن اللحوم ذات الرائحة النفاذة أو المتغيرة بأي شكل من الأشكال .