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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة.. نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى
 

مع اقتراب عيد الأضحي، يستعد الجميع لتناول اللحوم بالطريقة التي يفضلها سواء كانت مشوية، أو مسلوقة، ولكن مع الإكثار من تناول اللحوم قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، والتي من أبرزها النقرس.

 

أفضل طرق لتناول لحوم العيد دون أضرار صحية
 

مهما حذر الاطباء والخبراء من الاسراف في تناول اللحوم في العيد لن يتخلي الناس عن عاداتهم وتقاليدهم في تناول اللحوم بشراهة خلال عيد الاضحي ، ولن يقللوا منها ولن يتناولوها مرة واحدة فقط .. لذلك نقدم لكم افضل طرق لتناول لحوم العيد دون اضرار صحية حتي يمر العيد بسلام وامان علي الجميع وذلك وفقا للدكتورة نرجس شفيق استشاري الصحة العامة .. حيث اكدت ان هناك طرق لتناول اللحوم بدون اضرار صحية خطي منها :

 

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة
 

تبقى بضع ساعات على حلول عيد الأضحى، وتبقى المهمة الأكثر صعوبة لربات المنزل هي تنظيف الكرشة، ولكن هناك طريقة بسيطة  للحصول على نظافة فعالة للكرشة، كي يتم تهيئتها للطهي .
 

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. تضر القلب والكلى
 

خلال عيد الأضحى يتناول الجميع اللحوم بكل أنواعها وأشكالها، ويسرف البعض في تناولها بكميات كبيرة طوال أيام عيد الأضحي، لكن الأطباء حذروا من الأفراط في تناول اللحوم، وطالبوا بالاعتدال في استهلاكها، حتي لا يصابوا بأضرار صحية خطيرة تسبب لهم بعض الأمراض.. نرصد في هذا التقرير مخاطر الإفراط في تناول اللحوم في العيد.

 

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده
 

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد سقط اللحوم وطريقة تنظيفه.  

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟
 

فوائد الفشة كثيرة ومتعددة ولا يعلمها البعض، حيث أنها مفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة فى العيد الاضحى.
 

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟
 

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بتناول كوب الليمون مع جنزبيل بعد تناول طبق من الفتة.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟
 

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد كبدة الخروف.

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