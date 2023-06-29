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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين.. وحجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي

اللحوم بـ 195جنيها.. مجمعات النيل: أسعار السلع أقل من الخارج بنسبة 25%

تحدث محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل الاستهلاكية، عن الاستعدادات خلال فترة عيد الأضحى، قائلا: المجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم مفتوحة أمام المواطنين بكامل طاقتها خلال أول وثاني أيام العيد.

 

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. وتوجه تحذيرا للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم.

 

حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج.. فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية لمواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج.

 

واقعة غريبة.. راكب بمطار القاهرة يحاول تهريب 73 ثعبانا داخل أكياس |فيديو

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن واقعة غريبة حدثت في مطار القاهرة الدولي، حيث ضبطت الجمارك راكبا مصريا يخفي حيوانات داخل حقائبه.

 

تجنبه ليلا.. روشتة تناول الطعام في أيام العيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"  فيديو جرافا عن تناول الطعام  بطريقة صحيحة خلال أيام عيد الأضحى، لتفادي الوعكات الصحية.

 

لحظات مؤثرة.. مسنة مصرية تلتقي بشبيه ابنها المتوفى في مكة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا بعنوان، لحظة مؤثرة لمسنة مصرية تجتمع مع شبيه ابنها المتوفي في مكة المكرمة.

التوك شو اللحوم الأرصاد الأرصاد الجوية حجاج بيت الله مطار القاهرة

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