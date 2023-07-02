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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس».. لطيفة تكشف حقيقة الخلاف مع إليسا| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

قص ولزق الإخوان.. رد قاطع من لميس الحديدي على تصريحات «حج الميتافيرس»|فيديو

ردّت الإعلامية لميس الحديدي على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تصريحات منسوبة لها حول الحج بالميتافيرس أو الحج أون لاين.

 

عمرها ما كانت صاحبتي .. لطيفة تكشف حقيقة الخلاف مع إليسا |فيديو

كشفت الفنانة لطيفة، عن حقيقة الخلاف في حفلة "تريو نايت" مع إليسا، خلال السنوات الماضية، قائلة إنه تم التجهيز لحفلة "تريو نايت" بشكل طبيعي جدا، وكان كل شيء مجهز بشكل مميز، وقامت بعمل بروفة مع الفنانة أصالة بشكل طبيعي، وحينما جاء يوم الحفل، ظهرت على المسرح وقامت بغناء ما تم الاتفاق عليه في البروفات مع المنظمين.

 

نيقولا معوض: كنت بقعد عند بقال في الزمالك عشان أتعلم اللهجة المصرية

حل الفنان نيقولا معوض، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي".

 

سلعة أساسية في كل مطبخ تنقذك من أثر لدغة قنديل البحر |فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين لكيفية التعامل مع لدغة قنديل البحر.

 

تامر عبد المنعم: لو الإخوان استمروا في الحكم كان الدولار وصل 1500 جنيه|فيديو

تحدّث الفنان تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع ثورة 30 يونيو، وكشف عن مصير الدولة المصرية حال استمرار الإخوان في الحكم.

 

محمد حجازي : تحديث المناهج وبناء الشخصية القيادية بـ كلية الدفاع الجوي

كشف الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، أوجه التطوير المستمر داخل سلاح الدفاع الجوي وكلية الدفاع الجوي.

صمام الأمان .. القومي للمرأة: وقفنا بالصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو

أكدت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، أن المراة هي صمام أمان الوطن وكانت في الصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو .

اخبار التوك شو لميس الحديدي لطيفة نيقولا معوض لؤي

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