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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك.. وهونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آبل أول شركة في التاريخ قيمتها السوقية 3 تريليون دولار

حققت شركة "آبل" Apple الأمريكية إنجاز غير مسبوق، وأصبحت أول شركة متداولة في البورصة تنهي يوم تداول بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار، مدعومة بزيادة 2.31٪ في أسهمها يوم الجمعة .

 

مش هتحتاج جوجل drive.. طريقة جديدة لنقل تاريخ محادثات whatsapp من موبايل قديم

رغم التطورات السريعة التي يجريها "ميتا" إلى تطبيق الدردشة الفورية “واتس آب”  WhatsApp مع طرح إمكانيات بين الحين والآخر إلا أنه ظل بعيب كبير مقارنة بتطبيقات المراسلة مثل Facebook Messenger أو Telegram. بدلاً من تخزين محادثاتك في تخزين سحابي، في الخادم ، يتم حفظ سجل رسائلك فقط في التخزين المحلي لهاتفك الذكي.

 

تتحدى جوجل و آبل .. «ميتا» تتيح تنزيل التطبيقات مباشرة من فيسبوك

دأب الاتحاد الأوروبي على صياغة اللوائح التي تحمي خصوصية البيانات، وإعلاء الحقوق الفردية وإعطائها أولوية، ويعد القانون العام لحماية البيانات (GDPR) مع قانون البيانات الأوروبي- الذي هو قاب قوسين أو أدنى من تفعيله- دليلا على هذه الجهود، والهدف من كل هذه القوانين المنظمة والحاكمة؛ هو الشفافية، والتحكم الآمن، والوصول المحسن إلى بيانات المستخدم. 

 

كلها هتكون بـ ChatGPT.. هونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

تخوض شركة هونر  Honor ، الشركة المصنعة للأجهزة الإلكترونية الصينية ، غمار تجربة جديدة مع الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) في هواتفها الذكية.

 

بسبب الذكاء الاصطناعي .. جوجل تعتمد شعارا جديدا 3D لنظام أندرويد

في خطوة لم تكن متوقعة، كشفت  جوجل  Google النقاب عن شعار جديد لنظام تشغيل أندرويد الخاص بها لتعلن بذلك عن بداية مرحلة جديدة في عمر الشركة.

 

فيديو بجودة 4K.. كل ما تريد معرفته عن هواتف شاومي Xiaomi 14 الرائدة

تستعد  شركة  شاومي  Xiaomi الصينية المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية لطرح سلسلة هواتفها الرائدة شاومي 14، وعلى الرغم من أنها لم تعلن مواصفات رسمية حتى الآن بدأت التسريبات في الظهور.

 

 

 

 

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