دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول تطورات أزمة الفنان أحمد سعد الأخيرة في تونس وظهور دعوات لمنع غنائه في حفل مهرجان قرطاج الدولي، والمعلن عنه سابقا في موعد 22 يوليو الجاري.

كان أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مهرجان قرطاج في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن أزمة حفله الذي أقيم مؤخرا ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة قد تحول دون ذلك.

ويعد مهرجان قرطاج الدولي، أحد المناسبات الفنية الشهيرة التي يحرص نجوم الغناء في الوطن العربي على المشاركة فيها، وكانت مشاركته خطوة مهمة في سلسلة نجاحات أحمد سعد.

وتصاعدت دعوات إلغاء التعاقد مع أحمد سعد، واستبداله بمطرب أو مطربة تونسية بعد أن قام بما وصفته الصحافة التونسية بإهانة المرأة، وللرد على تصرفاته التي وصفت بالمسيئة.

ووقعت أزمة كبيرة في حفل أحمد سعد بتونس، بعدما تأخر في الصعود على المسرح، وأحيا الحفل على عجالة بحسب وصف عدد من المواقع التونسية الإخبارية، ما تسبب في غضب الجمهور.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو