بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٤٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١ يوليو حتى ٧ يوليو الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ١ يوليو*

استعرض اللواء هشام آمنة للإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية على أرض مختلف محافظات الجمهورية، حيث نجحت الوزارة والجهات التابعة لها في تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت حوالى 360 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، والنظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفرة للطاقة بالشوارع والطرق، بالإضافة الي توفير القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

حياة كريمة

منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محوري في تنفيذها، حيث صدرت تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة، واسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التي استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70% ، وعلى مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العمل في قرى المرحلة التمهيدية الـ 143 باستثمارات حوالي 4 مليار جنيه استفاد منها حوالي 1.8 مليون مواطن ، وساهمت في إحداث تحسن غير مسبوق في مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التي تم استهدافها.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قال وزير التنمية المحلية إنه على مدار 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي الرئاسة ودع صعيد مصر عقود من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة 30 يونيو التي وضعت صعيد مصر على رأس أولويات جميع وزارات ومؤسسات الدولة ، وأضاف وزير التنمية المحلية : وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالى 68 % من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بحوالي 240 مليار جنيه ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية، وبالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة يكون برنامج تنمية الصعيد قد انتهى بشكل كامل من تنفيذ عدد 3196 مشروع بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروع جارية ومنتهية باستثمارات إجمالية حوالى 16.39 مليار جنيه ، كما تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدماتها للجمهور، وشملت هذه المشروعات خدمة مدينتين بالكامل بخدمات الصرف الصحي (قفط ونقادة) بالإضافة لخدمة خمس تجمعات قروية كبيرة تضم نحو 12 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، وتضمنت هذه المشروعات انشاء خمس محطات معالجة كبيرة وفق أحدث النظم، و15 محطة رفع وألاف الكيلو مترات من شبكات الانحدار وخطوط الطرد، ويستفيد من هذه المشروعات حالياً نحو نصف مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنجازات الوزارة في مجال توفير فرص عمل للشباب والمرأة وذلك خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وذلك من خلال أذرعها التمويلية "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومبادرة (شغلك في قريتك )، مؤكدًا أن برنامج "مشروعك" تمكن خلال تلك الفترة من تمويل 205,4 ألف مشروع بإجمالي قروض بلغت 26,6 مليار جنيه وفرت خلالها حوالى 1,5 مليون فرصة عمل ، مشيراً إلى أن متوسط حجم الإقراض الشهري يصل إلى حوالى 386,2 مليون جنيه يوفر خلالها متوسط فرص عمل مباشرة حوالى 20,9 ألف فرصه عمل، حيث نجح الصندوق في الفترة من يوليو 2014 وحتى30 يونيو 2023 في تنفيذ أكثر من 28 ألف مشروع بإجمالي استثمارات حوالى 243 مليون جنيه منها 40,1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين ، مشيراً الى ان إجمالي عدد المشروعات التي نفذها الصندوق للمرأة بلغ 18,3 ألف مشروع بنسبة 65,2% من المشروعات، مشيرًا إلى أن مبادرة (شغلك في قريتك ) تستهدف إنشاء حوالى 384 مجمعاً صناعياً، وإقامة حوالى 650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الأحد ٢ يوليو

جهود الوزارة في تحسين خدمات المحليات المقدمة للمواطنين خلال ٩ سنوات من عهد الرئيس السيسي

أعلن اللواء هشام آمنة ، عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال تحسين خدمات المحليات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، مؤكدا أن الوزارة تمكنت خلال الـ 9 سنوات الماضية بالتعاون البناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات في إنشاء وميكنة وتشغيل 300 مركز تكنولوجي ثابت بالمراكز والمدن والاحياء تقدم في المتوسط ١٨٠ خدمة، بالإضافة إلى 19 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات تقدم أكثر من 80 خدمة، وتم توفير وتشغيل عدد 42 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، تقوم على تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، لافتاً إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالى (140) خدمة من خدمات المحليات.

منظومة المخلفات الصلبة الجديدة*

كشف وزير التنمية المحلية عن إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة ، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي ، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة ، وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية : بلغ إجمالى التراكمات التاريخية للقمامة 4,8 مليون طن قمامة ، تم الانتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقع بإجمالي تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه ، وجارى العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة ، موضحًا أنه في مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، كما بلغ إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة ، تم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارى تنفيذ المتبقي.

تطبيق قوانين عمل الإدارة المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة، أهم مجهودات قطاع الشئون القانونية بالوزارة وهي الجهود التي ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والتنمية خلال الـ 9 سنوات الماضية حيث لعبت دوراً محوريًا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2023" وذلك من خلال القيام بجهود استهدفت العديد من المحاور أبرزها إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة المحلية وكذا إعداد لوائحها التنفيذية.

جهود ومبادرات الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية

استعرض اللواء هشام آمنة جهود ومبادرات ومشروعات الوزارة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2023 وذلك بالتزامن مع الذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة نحو تبنى مشروعات تساهم فى التخلص من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه يتم العمل على مجموعة محاور في هذا الملف المهم مثل تنفيذ البرنامج الثانى لمنظومة المخلفات البلدية الجديدة ، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية فى منظومة النقل ، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتى القاهرة والاسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

تلقت مبادرة "صوتك مسموع" بوزارة التنمية المحلية شكوى من السيدة عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحى مصر الجديدة بالقاهرة والتى تسببت فى قطع التيار الكهربائى وسقوط أعمدة الإنارة ، ووجه على الفور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى حيث قام حى مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الآخري برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائى وحل المشكلة .



الاثنين 3 يوليو

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصاد عمل الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

مبادرات "سند الخير" و "فرحة رمضان" و" كتف في كتف"

أكد اللواء هشام آمنة اهتمام الوزارة بملف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً خلال ال 9 سنوات الماضية من رئاسة الرئيس السيسى للبلاد وبفضل ثورة 30 يونيو المجيدة ومبادئها حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بحياة محدودي الدخل والتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، تزامنًا مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة "ورؤية مصر 2023" ، مؤكدا أن مبادرة "سند الخير" حققت التي تجوب المحافظات نجاحًا كبيرًا في حجم مبيعات السلع الغذائية المقدمة من خلال المبادرة حيث بلغ حجم مبيعاتها منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، ونجحت مبادرة " فرحة رمضان" في تقديم 37600 وجبة يوميا وذلك من خلال إقامة خيمة رمضانية رئيسية بكل محافظة تقدم 700 وجبة يومياً، وكذلك ثلاث موائد في المراكز الأشد إحتياجاً بالمحافظة علي أن يكون عدد المائدة الواحدة 250وجبة يومياً بمعدل 750 وجبة يومياً، وايضاً تم توصيل الوجبات الي المنازل لأصحاب الهمم وكبار السن يوميا بعدد 150 وجبة يومياً، كما قامت مبادرة " كتف في كتف" بتجهيز وتوزيع أكثر من 6 ملايين كرتونة طعام في شهر رمضان، وقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع عدد 16 محافظة لتوفير الأماكن التي تسهم بتسهيل مهام الفاعلية من حيث سهولة دخول وخروج السيارات المحملة بالمواد الغذائية والمتطوعين من (ملاعب – استاد – صاله مغطاة) .

الثلاثاء 4 يوليو

شراكات دولية لوزارة التنمية المحلية ومشاركات في مؤتمرات خارجية واستضافة فعاليات إقليمية كبرى

بخطى ثابتة ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنت وزارة التنمية المحلية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة استراتيجية للتعاون والانفتاح على كافة الشركاء الدوليين في مصر و البدء في التعاون البناء مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في مجال الإدارة المحلية، لتحقيق أهداف التنمية المحلية وبما يخدم على استراتيجية مصر 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ساهمت توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو فيما يخص مجال التعاون الدولي لوزارة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة خلال ال9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية في يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 العديد من النجاحات، حيث نجحت الوزارة في تحقيق شراكات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية والمشاركة في مؤتمرات خارجية مهمة فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية وكذا استضافة فعاليات ومؤتمرات إقليمية وعالمية كبرى في القاهرة ومن بينها يوم المدن العالمي في مدينة الأقصر واجتماع وزراء التنمية المحلية والإسكان الأفارقة وغيرها من الفاعليات.

مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة

أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وحتي 30 يونيو 2023 ، وخاصة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث، حيث نجحت الوزارة في إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، ومن المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تم تطوير ورفع كفاءة عدد 42 مجزر حكومي بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وانتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وملف التقنين

تعكف وزارة التنمية المحلية على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في ملف تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضى الدولة، حيث استعرض وزير التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة ، معلناً ان إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 205430 طلب ، تم منها معاينة 179370 طلب ، بلغ إجمالي عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلب ، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها حوالى 64155 عقد، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائهم للشروط ، مؤكدًا أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023 ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضي الزراعية على مساحة 10037 فدان ، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، .

مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها وزارة التنمية المحلية على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 يونيو 2023، وخطة العمل المستقبلية، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحًا أن الجهود التي تم بذلها لاستكمال الإطار المؤسسي للمشروع تتضمن إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ 27 محافظة تتكون من مسئول تخطيط وتنسيق ومتابعة وإحصاء ومعلومات وإعلام ورئيس للوحدة وذلك تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص 5000 منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، كما تم تدريب ما يقرب من 200 متدرب من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عامين.

دعم قطاع التفتيش والمتابعة

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركز تكنولوجى، مشيرًا الي أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الأربعاء 5 يوليو

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 246، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقر العاصمة الإدارية الجديدة، والتي وافق خلاله على عدة قرارات هامة.

الخميس 6 يوليو

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات " حياة كريمة " والخطة الاستثمارية الجديدة والملفات الخدمية للمواطنين، وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ومجمعات الخدمات الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى حياة كريمة ، ويأتي تنفيذ تلك المشروعات لإحداث تطوير شامل في قطاع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع ، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط 7 مراكز بإجمالى 149 قرية .

وحضر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المحافظات، لدفع العمل بها، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجمعة 7 يوليو

استعرض اللواء هشام آمنة، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" في التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين منذ انطلاق المبادرة وحتي 30 يونيو ٢٠٢٣ وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى، موضحًا أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 670 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 114,6 ألف شكوى، تم حل 112 ألف شكوى بنسبة 97,7 % وجار حل 2640 شكوى، مشيرًا إلى أن «صوتك مسموع» تلقت خلال شهر يونيو 2023، أكثر من 18,5 ألف رسالة منها 1755 شكاوى تم الرد على 1406 شكوى منها بنسبة 80,1%، وجاري حل 349 شكوي.

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