اخبار التوك شو| محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعرضها لموجات تشبه تسونامى.. مصطفى بكري: المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

محافظ الإسكندرية: مياه الأمطار ترتفع لـ 30 سم بالشوارع.. ولدينا استراتيجية لإدارتها

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتعرض لـ نوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار.



الشريف يفجر مفاجأة: الإسكندرية ستتعرض لموجات تشبه "تسونامي" ولكن لن تغرق

قال اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك العديد من الشواطئ التي تتعرض للنحر بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.



هل توجد علاقة بين مرض السكر والإفراط في الأكل؟ حسام موافي يجيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من أعراض الإصابة بمرض السكري فقدان الوزن، رغم الشهية العالية التي يتمتع بها المصاب ورغبته في تناول العديد من الأطعمة.



بكري: رغم احترامي للجميع المرشح القوي لانتخابات الرئاسة لم يعلن مشاركته بعد

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن العديد من الأسماء السياسية أعلنت نيتها للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية.



بكري: تراشق في حزب الوفد لحسم المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

قال الإعلامي مصطفى بكرى، انه كل من صدر ضده حكم قضائى لا يستطيع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو رد له اعتباره طبقا للقانون المصرى.



جوزيف عطية: بشجع الأهلي.. وطلعوا عليا إشاعة إن عندي أولاد

تحدث المطرب اللبناني جوزيف عطية، عن تعرضه لشائعات تخص حياته، وعن الأكل المصري الذي يعشقه، وموقفه من التمثيل.



حمادة هلال يكشف حقيقة وجود طلاسم تتعلق بالجن في المداح 3.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال أن مسلسل "المداح 3" الذي عرض في رمضان الماضي شهد نجاحا كبيرا، لافتا إلى أن المسلسل شهد مجهودا كبيرا من فريق العمل، بالإضافة إلى الرسالة المستهدف إيصالها للجمهور بشكل درامي مختلف.



الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تربط بين محاور التنمية في سيناء والدلتا.. فيديو

كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، الأسباب الرئيسية وراء نقل الوزارات من القاهرة التاريخية إلى العاصمة الإدارية.



حسام موافي يكشف أسباب زيادة نبضات القلب .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب الرئيسية لزيادة معدل نبضات القلب بصورة غير طبيعية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص.





مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مكفول بالقانون الدولي

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدي له، وهذا ليس فقط سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي.



أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح .. الغرفة التجارية توضح

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن سبب ارتفاع سعر حديد التسليح.

