تنقذ أرواح جنودنا .. أوكرانيا تعلق على إرسال أمريكا الذخائر العنقودية

رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، إن إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا "قيد النظر" ولكن ليس لديه إعلان للقيام به.

وسيحضر الرئيس جو بايدن قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في ليتوانيا والتي من المتوقع أن تهيمن عليها الحرب في أوكرانيا.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" روسيا وأوكرانيا إلى التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية، مطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسالها.

وأشارت المنظمة إلى أن كل من القوات الروسية والأوكرانية استخدمت الأسلحة، التي قتلت المدنيين الأوكرانيين.

وتطلق الذخائر عادة أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، مما يهدد المدنيين. وتشكل تلك القنابل خطرا لسنوات حتى بعد انتهاء الصراع.