عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنقذ أرواح جنودنا .. أوكرانيا تعلق على إرسال أمريكا الذخائر العنقودية

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، إن إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا "قيد النظر" ولكن ليس لديه إعلان للقيام به.

وسيحضر الرئيس جو بايدن قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في ليتوانيا والتي من المتوقع أن تهيمن عليها الحرب في أوكرانيا.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" روسيا وأوكرانيا إلى التوقف عن استخدام الذخائر العنقودية، مطالبة الولايات المتحدة بعدم إرسالها.

وأشارت المنظمة إلى أن كل من القوات الروسية والأوكرانية استخدمت الأسلحة، التي قتلت المدنيين الأوكرانيين.

وتطلق الذخائر عادة أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، مما يهدد المدنيين. وتشكل تلك القنابل خطرا لسنوات حتى بعد انتهاء الصراع.

وزير الدفاع الأوكراني الولايات المتحدة الامريكية ذخائر عنقودية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

فنادق ومناطق تراثية.. مصير مقرات الوزراء بعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية

تتجاوز المليون جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كبرت واتجوزت| حكاية أشهر لقطة في حياة ياسمينا علواني.. ماذا قدمت بعدها؟

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات خطيرة مؤشر للإصابة بـ أعراض السكتة الدماغية| انتبه

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ